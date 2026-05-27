Correio debate o impacto da desinformação nesta quinta (28/5)

O avanço das fake news e os impactos da desinformação no debate público estarão no centro de um encontro promovido pelo Correio nesta quarta-feira (28/5), em Brasília. Com o tema “O impacto da desinformação: da saúde à democracia”, a ação vai reunir autoridades, pesquisadores e especialistas para discutir como conteúdos falsos ou manipulados têm afetado áreas como saúde pública, ciência, política e democracia.

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O evento ocorre no auditório do jornal, no SIG Quadra 2, nº 340, com credenciamento a partir das 8h30. A participação é gratuita, mediante inscrição prévia. A proposta é ampliar o debate sobre os efeitos da desinformação na confiança da população nas instituições e no acesso a informações confiáveis. A abertura contará com a participação de Nina Santos, secretária adjunta de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação da Presidência da República.

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Na sequência, o primeiro painel, “Como preservar a cidadania no mundo digital”, reunirá Ilan Presser, juiz federal e conselheiro nacional de Justiça (CNJ); Janara Souza, chefe da Comunicação do Ministério das Mulheres e pesquisadora da Universidade de Brasília (UnB); Morgana Bruno, bióloga e professora da Universidade Católica de Brasília (UCB); e Daniela Garrossini, assessora de Comunicação do Gabinete da Reitora e professora da UnB.

O segundo painel, “Boas práticas para evitar ameaças digitais na Saúde”, terá foco nos efeitos das fake news na saúde pública e nas estratégias para ampliar o acesso da população a informações seguras e de qualidade. Participam da discussão Ana Valéria Machado Mendonça, coordenadora do Laboratório de Educação, Informação e Comunicação em Saúde da UnB; Wagner Vasconcelos, pesquisador da Fiocruz Brasília; Patrícia Blanco, presidente do Instituto Palavra Aberta; e Eduardo Dantas, juiz auxiliar no Supremo Tribunal Federal (STF) e professor do IDP.

Para participar, baste se inscrever gratuitamente, através do Sympla, até as 23h45 desta quarta-feira (27/5).