Caminhão capota na rodovia BR-060 e deixa motorista ferido

Um caminhão capotou e deixou o motorista ferido na rodovia BR 060, que liga o Gama a Alexânia, em trecho conhecido antigamente como Sete Curvas. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e encaminhou quatro viaturas para prestar socorro.

No local, os socorristas encontraram um caminhão capotado às margens da via, nesta quarta-feira (27/5). A vítima, um homem adulto, estava presa às ferragens e apresentava diversos ferimentos pelo corpo. Os militares iniciaram os procedimentos de desencarceramento e realizaram a retirada segura da vítima do interior do veículo.

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Em seguida, foram prestados os atendimentos protocolares de trauma e imobilização ao motorista. O transporte para uma unidade hospitalar ficou a cargo da concessionária que administra a via.

Capotamento de caminhão deixa ferido (foto: CBMDF/Divulgação)

Após o atendimento, o local ficou aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Até o momento não há informações sobre a dinâmica do acidente e sobre o estado de saúde da vítima.