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SINISTRO DE TRÂNSITO

Caminhão capota na rodovia BR-060 e deixa motorista ferido

Homem ficou preso nas ferragens com diversos ferimentos pelo corpo; Corpo de Bombeiros fez desencarceramento e vítima foi levada para hospital

Capotamento de caminhão deixa ferido - (crédito: CBMDF/Divulgação)
Capotamento de caminhão deixa ferido - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um caminhão capotou e deixou o motorista ferido na rodovia BR 060, que liga o Gama a Alexânia, em trecho conhecido antigamente como Sete Curvas. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e encaminhou quatro viaturas para prestar socorro.

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No local, os socorristas encontraram um caminhão capotado às margens da via, nesta quarta-feira (27/5). A vítima, um homem adulto, estava presa às ferragens e apresentava diversos ferimentos pelo corpo. Os militares iniciaram os procedimentos de desencarceramento e realizaram a retirada segura da vítima do interior do veículo.

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Em seguida, foram prestados os atendimentos protocolares de trauma e imobilização ao motorista. O transporte para uma unidade hospitalar ficou a cargo da concessionária que administra a via.

Capotamento de caminhão deixa ferido
Capotamento de caminhão deixa ferido (foto: CBMDF/Divulgação)

Após o atendimento, o local ficou aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Até o momento não há informações sobre a dinâmica do acidente e sobre o estado de saúde da vítima.

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Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 28/05/2026 10:57
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