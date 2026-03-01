Desentendimento relativo a pagamento de conta motiva homicídio no Gama

Agentes da 20a DP investigam o caso originado em bar do Gama - (crédito: Policia Civil/ Divulgação internet)

A 20ª Delegacia de Polícia (Gama) apura ocorrência registrada na madrugada deste domingo (1º/3), na Avenida Buritis. Uma garrafada teria sido a primeira agressão decorrente de um desentendimento, após discussão na área da Ponte Alta.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Informações preliminares apontam que o homem agredido, de 68 anos, teria discutido em um bar da região dados problemas relacionados ao pagamento de conta.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Após a briga, o homem agredido teria sido atropelado, e o condutor do veículo evadiu-se do local. A vítima foi socorrida e levada ao Hospital Regional do Gama, não tendo resistido aos ferimentos, depois de encaminhamento pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.





