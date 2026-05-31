Taguatinga recebe corrida infantil inédita no próximo sábado

O próximo fim de semana será marcado por esporte, lazer e integração em Taguatinga com a estreia da Marotinga, corrida infantil promovida pelo Correio Braziliense como parte das comemorações do aniversário da cidade. O evento será realizado em 7 de junho, em frente ao Taguatinga Shopping, no Pistão Sul, e deve reunir cerca de 2 mil participantes em uma manhã voltada ao incentivo à prática esportiva desde a infância.

As inscrições seguem abertas até 5 de junho, às 23h59, pelo site Brasil Corrida, no valor de R$ 50. Os pequenos atletas receberão um kit com camisa oficial da prova, sacochila personalizada, copo, lanche pós-corrida e medalha de participação. Além disso, os vencedores de cada bateria, divididas por faixa etária e sexo, serão premiados com bicicletas.

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A programação contará com percursos entre 50m e 700m, definidos conforme a idade das crianças, priorizando segurança e acessibilidade. O espaço também terá estrutura voltada para toda a família, com áreas de convivência, recreação, entrega de kits e atividades de entretenimento.

A criação da Marotinga nasceu após pedidos feitos por moradores de Taguatinga durante a edição da Marotinha do ano passado. O colunista e assessor de relações institucionais do Correio, Miguel Jabour, relembra como a ideia surgiu a partir do contato direto com o público da cidade.

"Essa corrida foi solicitada por pessoas de Taguatinga no dia da Marotinha, no ano passado. Eu fui abordado por pais e mães que perguntaram por que a gente só fazia as coisas no Plano Piloto. E elas tinham toda razão. O Correio tem uma ótima audiência em Taguatinga, um carinho especial pela cidade, e eu achei que valia a pena fazer uma corrida dessas na região", afirmou.

Miguel Jabour também destacou a importância do incentivo ao esporte ainda na infância e relembrou a trajetória da tradicional Marotinha. "Eu sempre repito que a primeira Marotinha, em 1992, teve como protagonista uma criança de 13 anos chamada Marilson dos Santos. Foi ali a iniciação esportiva dele, que hoje é um multicampeão", recordou.