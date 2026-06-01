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Obituário: 34 funerais nesta segunda-feira (1º/6); confira lista

Veja quais foram os sepultamentos em 1º de junho de 2026 nos cemitérios do Distrito Federal e de Valparaíso de Goiás

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta segunda-feira (1º/6):

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Campo da Esperança

  • Augusta Borges, 96 anos
  • Erica Paula Diniz Ferreira da Silva, 44 anos
  • Francisca de Paiva Santos, 77 anos
  • Nelson de Paiva Boreli, 72 anos
  • Olinda Maria Camargos Oliveira, 64 anos
  • Paulo Noronha de Sousa, 67 anos
  • Pedro Paulo Braga, 83 anos
  • Sérgio Eugênio de Almeida, 53 anos
  • Thalles Wendell dos Santos Lima, 7 anos

Taguatinga

  • Alvino de Souza, 68 anos
  • Antônia Aurister Linhares Pires, 60 anos
  • Augusto Guiotti Filho, 79 anos
  • Eloysa Emanueli Barbosa Alves, menos de 1 ano
  • Gilson de Sousa Melo, 56 anos
  • Inês Gonçalves da Rosa, 78 anos
  • Luiz Gonzaga Neto, 58 anos
  • Paulo Geovane Ventura Cavalcante, 31 anos
  • Roque Barreto, 99 anos
  • Ruth Bittencourt dos Santos, 89 anos

Gama

  • Adélia Célia Ximenes Ponte, 56 anos
  • Delzuita Vieira dos Santos e Silva, 79 anos
  • Maria Neuza de Souza Gomes, 90 anos
  • Nilmar Rocha da Silva, 78 anos

Planaltina

  • Dulceneia Gomes Silva, 55 anos
  • Manoel dos Santos, 71 anos
  • Rogério Gomes de Souza, 59 anos

Brazlândia

  • Ângelo Cavalcante Costa, 74 anos
  • Maria de Lourdes Silva Alves, 68 anos

Sobradinho

  • Amélia Vilas Boas e Silva, 76 anos
  • Josenilde Nogueira da Silva, 58 anos
  • Lis Almeida de Araujo, 0 anos

Jardim Metropolitano

  • Agenor Martins Freitas, 88 anos
  • Edir José de Sá Leitão, 83 anos (cremação)
  • Tasso José Telles, 46 anos (cremação)

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 01/06/2026 18:54
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