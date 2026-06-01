Obituário: 34 funerais nesta segunda-feira (1º/6); confira lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta segunda-feira (1º/6):

Campo da Esperança



Augusta Borges, 96 anos



Erica Paula Diniz Ferreira da Silva, 44 anos



Francisca de Paiva Santos, 77 anos



Nelson de Paiva Boreli, 72 anos



Olinda Maria Camargos Oliveira, 64 anos



Paulo Noronha de Sousa, 67 anos



Pedro Paulo Braga, 83 anos



Sérgio Eugênio de Almeida, 53 anos



Thalles Wendell dos Santos Lima, 7 anos

Taguatinga



Alvino de Souza, 68 anos



Antônia Aurister Linhares Pires, 60 anos



Augusto Guiotti Filho, 79 anos



Eloysa Emanueli Barbosa Alves, menos de 1 ano



Gilson de Sousa Melo, 56 anos



Inês Gonçalves da Rosa, 78 anos



Luiz Gonzaga Neto, 58 anos



Paulo Geovane Ventura Cavalcante, 31 anos



Roque Barreto, 99 anos



Ruth Bittencourt dos Santos, 89 anos

Gama



Adélia Célia Ximenes Ponte, 56 anos



Delzuita Vieira dos Santos e Silva, 79 anos



Maria Neuza de Souza Gomes, 90 anos



Nilmar Rocha da Silva, 78 anos

Planaltina



Dulceneia Gomes Silva, 55 anos



Manoel dos Santos, 71 anos



Rogério Gomes de Souza, 59 anos

Brazlândia

