Obituário: 34 funerais nesta segunda-feira (1º/6); confira lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta segunda-feira (1º/6):
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Campo da Esperança
- Augusta Borges, 96 anos
- Erica Paula Diniz Ferreira da Silva, 44 anos
- Francisca de Paiva Santos, 77 anos
- Nelson de Paiva Boreli, 72 anos
- Olinda Maria Camargos Oliveira, 64 anos
- Paulo Noronha de Sousa, 67 anos
- Pedro Paulo Braga, 83 anos
- Sérgio Eugênio de Almeida, 53 anos
- Thalles Wendell dos Santos Lima, 7 anos
Taguatinga
- Alvino de Souza, 68 anos
- Antônia Aurister Linhares Pires, 60 anos
- Augusto Guiotti Filho, 79 anos
- Eloysa Emanueli Barbosa Alves, menos de 1 ano
- Gilson de Sousa Melo, 56 anos
- Inês Gonçalves da Rosa, 78 anos
- Luiz Gonzaga Neto, 58 anos
- Paulo Geovane Ventura Cavalcante, 31 anos
- Roque Barreto, 99 anos
- Ruth Bittencourt dos Santos, 89 anos
Gama
- Adélia Célia Ximenes Ponte, 56 anos
- Delzuita Vieira dos Santos e Silva, 79 anos
- Maria Neuza de Souza Gomes, 90 anos
- Nilmar Rocha da Silva, 78 anos
Planaltina
- Dulceneia Gomes Silva, 55 anos
- Manoel dos Santos, 71 anos
- Rogério Gomes de Souza, 59 anos
Brazlândia
- Ângelo Cavalcante Costa, 74 anos
- Maria de Lourdes Silva Alves, 68 anos
postado em 01/06/2026 18:54