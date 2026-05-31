Faixas sob viadutos do Eixão Norte são reabertas após quase um ano

Após quase um ano de interdição, as faixas de rolamento localizadas sob os viadutos 10 e 11 do Eixão Norte voltaram a receber veículos neste domingo (31/5). A liberação marca uma nova etapa das obras de recuperação estrutural realizadas na região e atende a uma demanda antiga de motoristas que enfrentavam desvios e alterações no tráfego desde o início das intervenções.

A reabertura ocorreu no fim da tarde e foi acompanhada por buzinas de condutores que passavam pelo local. Viaturas também acionaram as sirenes para marcar simbolicamente o retorno da circulação sob as estruturas.

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As obras tiveram início em junho de 2024. Durante a execução dos trabalhos, equipes técnicas identificaram problemas estruturais mais graves do que os previstos inicialmente, incluindo fissuras, rachaduras e danos em elementos de concreto. Diante do cenário, foi necessário ampliar os serviços e reforçar as medidas de segurança adotadas no local.

Com a inclusão de intervenções não previstas no projeto original, o investimento na recuperação dos viadutos passou de R$ 13,5 milhões para R$ 24,3 milhões.

Além da reabertura das pistas, a circulação de pedestres na região também passa por mudanças. A partir desta segunda-feira (1/6), a travessia será realizada sobre o viaduto 10, em um ponto mais próximo das paradas de ônibus e das passarelas já existentes.

História

Construídos durante os primeiros anos de Brasília, os viadutos têm cerca de 70 anos. Segundo o Governo do Distrito Federal, a recuperação estrutural permitirá que as estruturas atendam aos padrões atuais de engenharia, garantindo mais segurança e maior capacidade de suporte de carga.

Apesar da liberação das faixas inferiores, os trabalhos continuam. Equipes ainda executam serviços de acabamento, pintura e instalação de elementos de proteção. A previsão é que a conclusão total das obras ocorra em julho de 2026.