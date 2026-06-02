PCDF apreende R$ 1 milhão em operação contra lavagem de dinheiro

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) apreendeu cerca de R$ 1 milhão em espécie e cumpriu três mandados de busca e apreensão na nova fase da Operação Shadow Shark, nesta terça-feira (2/6), para investigar um esquema de lavagem de dinheiro. As investigações começaram após a prisão em flagrante de um homem suspeito de atuar no esquema.

Ele foi abordado por policiais civis ao sair de uma agência bancária na Asa Sul carregando aproximadamente R$ 1 milhão em dinheiro vivo. Segundo a PCDF, o investigado estava desempregado e não possuía renda compatível com os valores movimentados. A suspeita é de que ele tenha cedido sua conta bancária para o trânsito de recursos de origem ilícita, recebendo uma comissão pelas transações.

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A prisão foi convertida em preventiva e, a partir dela, os investigadores passaram a apurar a origem do dinheiro, o destino dos valores e a possível participação de outros envolvidos. Com base nos elementos reunidos, a Justiça autorizou o cumprimento de mandados em endereços ligados ao suspeito, nas regiões do Park Way, Asa Sul e Sudoeste.

Durante as diligências, foram apreendidos aparelhos eletrônicos, documentos e mídias digitais que agora serão submetidos à análise pericial. De acordo com a polícia, há indícios de uso de mecanismos para ocultar e dissimular a origem e a movimentação de recursos financeiros, prática típica do crime de lavagem de dinheiro.

O material recolhido deve ajudar a aprofundar as investigações, rastrear o fluxo financeiro e identificar outros participantes do esquema criminoso. A ação é conduzida pela Divisão de Análise de Crimes Virtuais (DCV), vinculada à Coordenação de Repressão aos Crimes contra o Consumidor, a Propriedade Imaterial e a Fraudes (CORF).