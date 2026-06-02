Golpistas se passam por servidores da Defensoria Pública

Mensagens e ligações feitas por supostos representantes da Defensoria Pública do Distrito Federal têm sido utilizadas por criminosos para tentar enganar a população. Diante das ocorrências, a instituição reforçou, em nota emitida nesta terça-feira (2/6), que não cobra valores de assistidos nem solicita dados bancários por telefone ou aplicativos de mensagens.

Segundo a Defensoria, nenhum assistido deve realizar depósitos, transferências bancárias ou qualquer tipo de pagamento em decorrência de contatos atribuídos ao órgão. A instituição também esclarece que não solicita senhas, dados bancários nem entra em contato para tratar de assuntos relacionados à proteção patrimonial ou confirmação de operações financeiras.

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A orientação é que, diante de qualquer contato suspeito, o cidadão peça a identificação funcional ou o número de matrícula do suposto servidor e confirme a informação diretamente com a Defensoria Pública antes de adotar qualquer procedimento.

Em caso de dúvidas, os moradores do Distrito Federal podem entrar em contato com a DPDF pelo telefone 129. Já para chamadas realizadas de outras unidades da federação, o atendimento é feito pela Central de Relacionamento com os Cidadãos (CRC), no número (61) 3465-8200.

A Defensoria também recomenda que tentativas de fraude sejam registradas e comunicadas imediatamente às autoridades policiais para investigação.