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Ceilândia recebe GDF na Sua Porta com serviços essenciais gratuitos

O programa é realizado na Área Central de Ceilândia até esta quarta-feira (3/6) e, devido ao feriado de Corpus Christi, retorna na segunda-feira (8/6), seguindo até 12 de junho

O programa, que reúne serviços de várias secretarias em um só lugar, é realizado em frente ao restaurante comunitário, das 9h às 16h - (crédito: Foto: Divulgação/Administração Regional de Ceilândia)
O programa, que reúne serviços de várias secretarias em um só lugar, é realizado em frente ao restaurante comunitário, das 9h às 16h - (crédito: Foto: Divulgação/Administração Regional de Ceilândia)

A 6ª edição do GDF na Sua Porta chegou a Ceilândia nesta segunda-feira (1º/6), com atendimentos gratuitos nas áreas da saúde, cidadania, assistência social, emprego, educação, esporte e orientação pública. O programa, que reúne serviços de várias secretarias em um só lugar, é realizado na Área Central de Ceilândia, em frente ao restaurante comunitário, das 9h às 16h. A ação permanece no local até esta quarta-feira (3/6) e, devido ao feriado de Corpus Christi, retorna na segunda-feira (8/6), seguindo até 12 de junho. 

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Estão disponíveis serviços de vacinação, colocação do método contraceptivo Implanon, atendimento odontológico, emissão da Carteira de Identidade, serviços do Detran-DF, Agência do Trabalhador, apoio à mulher, assistência social, Defensoria Pública, Cras, consultas oftalmológicas, procedimentos do Na Hora, matrículas para o Centro Olímpico de Ceilândia, agendamento para castração de animais, entre outros atendimentos.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 02/06/2026 17:39
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