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CLDF aprova em 1° turno aval de empréstimo bilionário para o BRB

Projeto foi aprovado por 11 votos favoráveis, nove contrários e uma abstenção. Proposta segue para votação em 2° turno

Durante toda a votação, estiveram presentes na galeria do plenário servidores do banco e representantes do Sindicato dos Bancários - (crédito: Paulo Gontijo/CB/D.A Press)
Durante toda a votação, estiveram presentes na galeria do plenário servidores do banco e representantes do Sindicato dos Bancários - (crédito: Paulo Gontijo/CB/D.A Press)

O Projeto de Lei 2.363/2026, que trata da reestruturação do Banco de Brasília (BRB), foi aprovado em primeiro turno pela Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), nesta terça-feira (9/6). A proposta ratifica os termos de um acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que autoriza o Governo do Distrito Federal (GDF) a contratar um empréstimo de R$ 6,6 bilhões junto ao Fundo Garantidor de Créditos (FGC). O projeto segue agora para votação em 2° turno.

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A proposta foi aprovado por 11 votos favoráveis, nove contrários e uma abstenção. Durante toda a votação, estiveram presentes na galeria do plenário servidores do banco e representantes do Sindicato dos Bancários, que defenderam a medida como fundamental para a estabilidade da instituição.

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Mila Ferreira

Repórter

Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense

Ana Carolina Alves

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

Paulo Gontijo

Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.

Por Mila Ferreira, Ana Carolina Alves e Paulo Gontijo
postado em 09/06/2026 20:29
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