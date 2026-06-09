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Distritais rejeitam requerimento de convocação do presidente do BRB

O requerimento para esclarecimentos, de autoria do deputado Fábio Félix (PSol), foi rejeitado por 11 votos contrários, oito favoráveis e uma abstenção

Ainda está pendente, entretanto, uma convocação aprovada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) para a ida de Nelson de Souza à Casa - (crédito: Mila Ferreira/CB/DA Press)
Ainda está pendente, entretanto, uma convocação aprovada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) para a ida de Nelson de Souza à Casa - (crédito: Mila Ferreira/CB/DA Press)

Os deputados distritais rejeitaram, nesta terça-feira (9/6), um requerimento de convocação do presidente do Banco de Brasília (BRB). Nelson de Souza, para prestar esclarecimentos no plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) sobre o acordo firmado entre o GDF, a União e o banco para a aquisição de um empréstimo junto ao Fundo Garantidor de Créditos (FGC), no valor de R$ 6,6 bilhões, para socorrer o BRB.

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O requerimento, de autoria do deputado Fábio Félix (Psol), foi rejeitado por 11 votos contrários, oito favoráveis e uma abstenção. Ainda está pendente, entretanto, uma convocação aprovada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) para a ida de Nelson de Souza à Casa. Na semana passada, tinha ficado definido que a CCJ faria uma reunião conjunta com a Comissão de Economia, Orçamento e Finanças (CEOF) para ouvir o presidente do banco, mas nada foi agendado.

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Mila Ferreira

Repórter

Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense

Por Mila Ferreira
postado em 09/06/2026 18:51
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