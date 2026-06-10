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Obituário: 60 funerais nesta quarta-feira (10/6); confira lista

Veja quais foram os sepultamentos realizados em 10 de junho de 2026 nos cemitérios do Distrito Federal e de Valparaíso de Goiás

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (10/6):

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Campo da Esperança

  • André Facundes de Novais Paiva, menos de 1 ano
  • Antônio Ricardo Gomide, 85 anos
  • Aparecida Ribeiro Cardoso, 93 anos
  • Beatriz Accorsi Pardi, 84 anos
  • Carlos Rogério Sucupira, 57 anos
  • Célia Regina Geraldes, 76 anos
  • Delza Oliveira e Sá, 86 anos
  • Fernando de Carvalho Sobrinho, 93 anos
  • Ivo José de Souza, 71 anos
  • Jovita Valadão de Santana, 65 anos
  • Leda Saldanha da Gama Watson, 93 anos
  • Luiz Carlos Ferreira da Silva Marques Júnior, 49 anos
  • Márcia de Paula Barbosa, 59 anos
  • Maria do Perpétuo Socorro Sousa, 77 anos
  • Maria Olívia Silva, 101 anos
  • Mariana Oliveira Silva, menos de 1 ano
  • Mathilde Correia Tibana, 86 anos
  • Murilo Guedes, menos de 1 ano
  • Paulo Antônio de Sousa, 75 anos
  • Raimundo Lopes Alves, 71 anos
  • Rubens Martins, 75 anos
  • Sandra Regina Santos de Novais, 59 anos
  • Umbelina da Silva Viana, 60 anos
  • Valdivina Pires da Silva, 85 anos

Taguatinga

  • Cícero Gilberto de Oliveira, 47 anos
  • Douglas de Oliveira Alves, 29 anos
  • Edelzuita Fernandes da Silva Feitosa, 95 anos
  • Elza Ferreira Pessoa, 83 anos
  • Gerônimo Galdino de Souza, 50 anos
  • Jean dos Santos Silva, 56 anos
  • Luiz Alves Lustoza, 72 anos
  • Maria de Lourdes Veloso Barreto, 62 anos
  • Martinha da Silva Lima, 75 anos
  • Mateus Cândido Pereira Lima, 27 anos
  • Nilma Maria de Aguiar, 67 anos
  • Raimunda Alves Leite de Carvalho, 77 anos
  • Reinaldo Jesus de Oliveira, 44 anos
  • Rita Maria da Silva, 87 anos

Gama

  • Breno Gabriel da Silva Rodrigues, menos de 1 ano
  • Francisco Vieira da Silva, 92 anos
  • Igo Fernades Souza, 46 anos
  • João Evangelista de Sousa, 75 anos
  • Manoel Norberto de Carvalho Neto, 84 anos
  • Maria Aparecida da Conceição, 50 anos
  • Maria José Cavalcanti Cabral, 82 anos
  • Ronivon Peres de Oliveira, 57 anos

Planaltina

  • Grigório José Barbosa, 94 anos
  • Vicente Rodrigues da Silva, 79 anos

Brazlândia

  • Kauan Ribeiro da Cruz, menos de 1 ano

Sobradinho

  • Ana Carolina Ferreira, menos de 1 ano
  • Estrela Vieira Silva, menos de 1 ano
  • João Miguel Ribeiro de Sousa, menos de 1 ano
  • Jonas Conceição de Jesus, 29 anos
  • Júlia Macedo de Araujo, 91 anos
  • Sarah Pereira Reis, menos de 1 ano
  • Sophia Brenda Nogueira Gomes Cabral D'Almada, menos de 1 ano
  • Wilson Costa Cavalcante, 83 anos

Jardim Metropolitano

  • Joaquim José Amador, 63 anos
  • Maria Juliëta da Cruz, 93 anos (cremação)
  • Tânia Pereira Cavalcante, 68 anos (cremação)

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 10/06/2026 17:29
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