Obituário: 60 funerais nesta quarta-feira (10/6); confira lista

Campo da Esperança
- André Facundes de Novais Paiva, menos de 1 ano
- Antônio Ricardo Gomide, 85 anos
- Aparecida Ribeiro Cardoso, 93 anos
- Beatriz Accorsi Pardi, 84 anos
- Carlos Rogério Sucupira, 57 anos
- Célia Regina Geraldes, 76 anos
- Delza Oliveira e Sá, 86 anos
- Fernando de Carvalho Sobrinho, 93 anos
- Ivo José de Souza, 71 anos
- Jovita Valadão de Santana, 65 anos
- Leda Saldanha da Gama Watson, 93 anos
- Luiz Carlos Ferreira da Silva Marques Júnior, 49 anos
- Márcia de Paula Barbosa, 59 anos
- Maria do Perpétuo Socorro Sousa, 77 anos
- Maria Olívia Silva, 101 anos
- Mariana Oliveira Silva, menos de 1 ano
- Mathilde Correia Tibana, 86 anos
- Murilo Guedes, menos de 1 ano
- Paulo Antônio de Sousa, 75 anos
- Raimundo Lopes Alves, 71 anos
- Rubens Martins, 75 anos
- Sandra Regina Santos de Novais, 59 anos
- Umbelina da Silva Viana, 60 anos
- Valdivina Pires da Silva, 85 anos
Taguatinga
- Cícero Gilberto de Oliveira, 47 anos
- Douglas de Oliveira Alves, 29 anos
- Edelzuita Fernandes da Silva Feitosa, 95 anos
- Elza Ferreira Pessoa, 83 anos
- Gerônimo Galdino de Souza, 50 anos
- Jean dos Santos Silva, 56 anos
- Luiz Alves Lustoza, 72 anos
- Maria de Lourdes Veloso Barreto, 62 anos
- Martinha da Silva Lima, 75 anos
- Mateus Cândido Pereira Lima, 27 anos
- Nilma Maria de Aguiar, 67 anos
- Raimunda Alves Leite de Carvalho, 77 anos
- Reinaldo Jesus de Oliveira, 44 anos
- Rita Maria da Silva, 87 anos
Gama
- Breno Gabriel da Silva Rodrigues, menos de 1 ano
- Francisco Vieira da Silva, 92 anos
- Igo Fernades Souza, 46 anos
- João Evangelista de Sousa, 75 anos
- Manoel Norberto de Carvalho Neto, 84 anos
- Maria Aparecida da Conceição, 50 anos
- Maria José Cavalcanti Cabral, 82 anos
- Ronivon Peres de Oliveira, 57 anos
Planaltina
- Grigório José Barbosa, 94 anos
- Vicente Rodrigues da Silva, 79 anos
Brazlândia
- Kauan Ribeiro da Cruz, menos de 1 ano
Sobradinho
- Ana Carolina Ferreira, menos de 1 ano
- Estrela Vieira Silva, menos de 1 ano
- João Miguel Ribeiro de Sousa, menos de 1 ano
- Jonas Conceição de Jesus, 29 anos
- Júlia Macedo de Araujo, 91 anos
- Sarah Pereira Reis, menos de 1 ano
- Sophia Brenda Nogueira Gomes Cabral D'Almada, menos de 1 ano
- Wilson Costa Cavalcante, 83 anos
Jardim Metropolitano
- Joaquim José Amador, 63 anos
- Maria Juliëta da Cruz, 93 anos (cremação)
- Tânia Pereira Cavalcante, 68 anos (cremação)