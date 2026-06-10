Ação da PF combate fraudes em financiamentos imobiliários

Ação cumpriu quatro mandados de busca e apreensão nas residências dos investigados - (crédito: Divulgação/PF)

A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (10/6), uma ação para combater fraudes em operações e financiamento imobiliário no Distrito Federal. Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão nas residências dos investigados, que não tiveram os nomes divulgados. Também foi determinado o bloqueio de ativos financeiros dos envolvidos.

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Com o apoio da Centralizadora de Segurança da Caixa Econômica Federal, a investigação identificou um grupo suspeito de estruturar fraudes em contratos habitacionais por meio do uso de documentos e de informações falsas para obtenção de financiamentos.

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Os suspeitos podem responder pelos crimes de estelionato qualificado, obtenção fraudulenta de financiamento, falsificação de documentos, falsidade ideológica, uso de documento falso e associação criminosa.