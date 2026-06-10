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Ação da PF combate fraudes em financiamentos imobiliários

Grupo suspeito usava documentos e informações falsas para obter financiamentos

Ação cumpriu quatro mandados de busca e apreensão nas residências dos investigados - (crédito: Divulgação/PF)
Ação cumpriu quatro mandados de busca e apreensão nas residências dos investigados - (crédito: Divulgação/PF)

A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (10/6), uma ação para combater fraudes em operações e financiamento imobiliário no Distrito Federal. Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão nas residências dos investigados, que não tiveram os nomes divulgados. Também foi determinado o bloqueio de ativos financeiros dos envolvidos. 

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Com o apoio da Centralizadora de Segurança da Caixa Econômica Federal, a investigação identificou um grupo suspeito de estruturar fraudes em contratos habitacionais por meio do uso de documentos e de informações falsas para obtenção de financiamentos. 

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Os suspeitos podem responder pelos crimes de estelionato qualificado, obtenção fraudulenta de financiamento, falsificação de documentos, falsidade ideológica, uso de documento falso e associação criminosa. 

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 10/06/2026 15:49
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