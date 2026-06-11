Veja como será o funcionamento do comércio nos dias de jogos do Brasil

O acordo tem caráter excepcional, e beneficia 130 mil empregados do setor. Não inclui bares e restaurantes, que são representados pelo Sindhobar - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O comércio no DF terá horário de funcionamento adaptado durante os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, com saída antecipada de trabalhadores nos dias de partida. O Sindivarejista, em acordo com o Sindicato dos Comerciários do Distrito Federal (Sindicom DF), informa que os trabalhadores deverão ser dispensados um hora antes dos jogos. O acordo tem caráter excepcional, e beneficia 130 mil empregados do setor. Não inclui bares e restaurantes, que são representados pelo Sindhobar.



Na primeira fase do Mundial, neste sábado (13/6), o Brasil joga contra o Marrocos, às 19h. Para os supermercados, o encerramento do expediente deverá ocorrer entre 18h e 18h30. No dia 19/6 (sexta-feira), o Brasil enfrentará o Haiti, às 22h, e os lojistas serão liberados às 21h. No último jogo da fase inicial, em 24/6 (quarta-feira) o Brasil enfrentará a Escócia, novamente às 19h, e os comerciários serão liberados às 18h.

Shoppings

Nos dias dos jogos da seleção brasileira na primeira fase, a estrutura do ParkShopping funcionará normalmente. As lojas poderão manter as atividades de forma habitual. Mas devem seguir o acordo com o Sindivarejista. Atividades de alimentação e lazer permanecem normais.

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Shoppings do Grupo Paulo Octavio terão horário especial no dia do jogo entre Brasil e Marrocos. As operações de varejo, como lojas de vestuário, calçados, acessórios, telefonia e demais segmentos, encerraram suas atividades às 18h, uma hora antes do início da partida.

A medida será adotada nos seguintes empreendimentos: Brasília Shopping, JK Shopping, Manhattan Shopping, Taguatinga Shopping e Terraço Shopping.

Algumas lojas poderão adotar horário diferenciado. É o caso da loja Renner do Taguatinga Shopping, que permanecerá aberta durante o período do jogo.

As praças de alimentação funcionarão normalmente, com diversos restaurantes preparando ações especiais para receber os torcedores e transmitir a partida. A expectativa é de grande movimentação e a recomendação é que os clientes façam reservas antecipadamente nos estabelecimentos participantes.

Em caso de descumprimento da CCT, os trabalhadores e trabalhadoras podem fazer denúncia anônima ao sindicato pelos telefones (61) 3224-3808 ou 3038-2200.