Galeria O poder da páprica: como um simples tempero realça sabor e aparência A páprica é um tempero produzido a partir da moagem de pimentões e variedades de pimentas secas. Sua origem está associada à América, mas foi na Europa, especialmente na Hungria e na Espanha, que ganhou destaque e se tornou ingrediente tradicional de diversas receitas. Por Flipar

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