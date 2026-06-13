Supeitos de tentativa de homicídio contra pessoa em situação de rua seguem detidos

Ao determinar a conversão da prisão em flagrante para preventiva, o magistrado destacou a gravidade dos fatos e o risco de reincidência criminal - (crédito: Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O Núcleo Permanente de Audiência de Custódia (NAC) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) converteu em prisão preventiva a prisão em flagrante de Antonio Júnior Silva Sousa, David Batista de Souza e Wallace Costa dos Santos. Os três são investigados por tentativa de homicídio contra uma pessoa em situação de rua no Recanto das Emas. A audiência de custódia foi realizada na última quinta-feira (11).

Segundo informações do auto de prisão em flagrante, os suspeitos teriam cercado a vítima durante a madrugada e iniciado uma série de agressões em via pública. A ação, descrita como conjunta e coordenada, incluiu socos, chutes, pedradas na cabeça e, ao menos, uma facada nas costas.

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A vítima, que se encontrava em situação de vulnerabilidade e sem condições de defesa ou de buscar ajuda, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e encaminhada ao Hospital Regional de Taguatinga, apresentando ferimento nas costas e traumatismo craniano.

As investigações apontam que imagens de câmeras de segurança de estabelecimentos comerciais e depoimentos de testemunhas presenciais sustentam os indícios de autoria. De acordo com a decisão judicial, a forma como o ataque foi executado, com o uso simultâneo de instrumentos contundentes e perfurocortantes e golpes direcionados a regiões vitais do corpo, indica uma aparente intenção de matar.

Ao determinar a conversão da prisão em flagrante para preventiva, o magistrado destacou a gravidade dos fatos e o risco de reincidência criminal. A decisão ressalta que dois dos investigados possuem condenações definitivas por crimes de roubo e lesão corporal, além de execução penal em andamento.

“A segregação cautelar dos autuados se faz necessária para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração delitiva”, afirmou o juiz na decisão.

O magistrado também concluiu que medidas cautelares alternativas não seriam suficientes para o caso e reconheceu a legalidade formal e material da prisão em flagrante efetuada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Durante a audiência, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) se manifestou favoravelmente à prisão preventiva. A defesa dos três custodiados, no entanto, pediu a concessão de liberdade provisória.

