Carreta fica presa sob viaduto na EPIA e interdita faixa de rolamento

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 14h01 para atender a ocorrência - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Uma carreta ficou presa sob um viaduto da EPIA Sul, no sentido Aeroporto, na altura do Núcleo Bandeirante, na tarde deste sábado (13/6). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 14h01 para atender a ocorrência.

Segundo a corporação, o veículo era uma carreta Fiat Iveco branca, acoplada a um equipamento utilizado para transporte de veículos. Ao passar pelo local, a estrutura ficou presa na parte inferior do viaduto. Não houve registro de feridos.

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Os bombeiros atuaram em conjunto com o motorista para rebaixar o equipamento transportador, permitindo que a carreta fosse retirada do local sem danos maiores. Durante o atendimento, uma das faixas da via precisou ser interditada temporariamente, o que provocou lentidão no trânsito da região.