Frio: Inverno começa domingo, com sol no DF e "friaca" pelo Brasil

O inverno de 2026 começa oficialmente no Hemisfério Sul neste domingo (21/6), exatamente às 5h24 (horário de Brasília). A transição, marcada pelo solstício de inverno, traz consigo a noite mais longa do ano e o prenúncio de uma estação que promete fugir do padrão em escala nacional. Para o Distrito Federal, no entanto, os primeiros momentos da estação desenham um cenário de estabilidade climática que contrasta com as tempestades e o frio previstos para o Sul do Brasil e o resfriamento imediato de outras áreas.

No fim de semana de abertura da estação, os brasilienses experimentarão dias típicos de transição, com forte presença de sol e ausência completa de chuvas (0,0 mm). Segundo a Climatempo, no sábado (20/6), véspera do solstício, os termômetros na capital oscilam entre a mínima de 15°C na madrugada e a máxima de 28°C à tarde, com umidade relativa do ar atingindo pico de 93% e ventos fracos de até 6 km/h.

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No domingo (21/6), primeiro dia oficial do inverno, o padrão se mantém semelhante: a temperatura mínima sobe ligeiramente para 16°C e a máxima atinge novamente os 28°C. A principal mudança será o aumento da nebulosidade no período da tarde, com a umidade máxima caindo para 81%.

Os primeiros dias do inverno de 2026 serão marcados por um choque térmico no interior do país. Uma forte frente fria avança sobre o território nacional na primeira semana da estação, trazendo uma massa de ar polar que derrubará as temperaturas de forma acentuada nas regiões Sul e Sudeste e em porções do Centro-Oeste, além de provocar o fenômeno da friagem em Rondônia, no Acre, e no sul do Amazonas, de acordo com a Climatempo.

