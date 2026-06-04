As mudanças do tempo

Por Cilene Vieira

Falar do clima e observar as mudanças de tempo é um esporte brasiliense, uma característica muito típica da capital. Motivos não faltam: as mudanças acontecem dia após dia, sempre gerando comentários e comportamentos, de acordo com a temperatura e outros fenômenos da natureza.

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Depois de uma semana de sol brilhante e temperatura amena, o último sábado de maio amanheceu muito frio e nublado, e assim continuou durante todo dia, anunciando que o inverno já chegou em Brasília, antes do fim do outono.

No Parque da Cidade, estava tudo diferente, e não fosse a vegetação típica, nem parecia que estávamos no Cerrado; o céu coberto, um silêncio nada habitual, os pássaros sumidos e os frequentadores, na sua grande maioria, vestidos de preto, alguns bem agasalhados.

Mudanças do tempo em Brasília (foto: Cilene Vieira)

Não havia churrascos nem piqueniques, que provavelmente foram cancelados pelos atentos à previsão do tempo. Um dia, como se costuma dizer, bem londrino. Fiz registros de paisagens dessa atmosfera invernal e meio atípica do Parque. No dia seguinte, a cena mudou completamente.

O domingo amanheceu com o céu azul e o sol forte. E não deu outra, o Parque também estava muito diferente, como se fosse uma mágica: as pessoas vestiram cores, lotaram as pistas, voltaram os barulhos e ruídos de verão, mesmo com uma temperatura mais baixa.

O fim de semana no Parque foi uma mostra real de como o clima e a presença do sol interferem na vida e no ânimo das pessoas e, também, de como o inverno em Brasília é único, com um dia após o outro tão distintos.

Sem mencionar segunda-feira, fria e chuvosa em pleno mês de junho.

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