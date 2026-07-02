Ocupantes do Shopping Popular têm até 7 de julho para recadastramento

O atendimento está sendo realizado na sede da Administração Regional do SIA - (crédito: Tony Oliveira/AG Brasilia)

Termina, na próxima terça-feira (7/7), o prazo para que os atuais ocupantes de bancas no Shopping Popular de Brasília realizem o recadastramento obrigatório. A convocação, feita pela Secretaria Executiva das Cidades, visa atualizar os dados dos feirantes e regularizar a situação de cada permissionário perante a Administração Pública.

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O atendimento está sendo realizado na sede da Administração Regional do SIA, de segunda a sexta-feira, nos períodos das 8h às 12h e das 13h às 17h. O processo foi aberto em 16 de junho por meio de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF). Para garantir que todos os trabalhadores fossem informados, informativos impressos com a lista de documentos necessários também foram afixados diretamente nos boxes do centro comercial.

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A pasta alerta que os permissionários que não comparecerem até a data limite estarão sujeitos a sanções administrativas, o que inclui a retomada do boxe e a perda do direito de uso do espaço. A lista completa da documentação exigida pode ser consultada na edição do DODF que abriu a convocação. Em caso de dúvidas sobre o procedimento, os comerciantes devem procurar diretamente a Administração do SIA.

