GDF abre cadastro de ambulantes para eventos na capital

Ambulantes interessados em trabalhar no Capital Moto Week e na Parada do Orgulho LGBT 2026 devem se cadastrar nesta sexta-feira (3/7). A Secretaria Executiva das Cidades (Secid) realizará o atendimento das 9h às 17h, no auditório do Detran-DF, localizado na Asa Norte (SAM Lote A, Bloco B).
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Para garantir a licença temporária, os trabalhadores devem apresentar documento de identidade com foto (original e cópia) e um comprovante de residência no próprio nome ou declaração equivalente. As datas dos eventos são as seguintes:
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- Capital Moto Week - 23 de julho a 1º de agosto, na Granja do Torto. Estão disponíveis 24 vagas para barracas.
- Parada do Orgulho LGBT - 26 de julho, na Esplanada dos Ministérios. Serão ofertadas 100 vagas voltadas para caixeiros.
Vale lembrar que, se a procura superar a quantidade de vagas, a Secid realizará um sorteio eletrônico por meio do aplicativo Sorteio Fácil logo após o encerramento das inscrições.
A lista com os nomes dos contemplados será publicada na tarde de segunda-feira (6/7), no site da Secretaria de Governo (Segov). Os selecionados deverão retirar seus alvarás e receber as devidas orientações no Anexo do Palácio do Buriti, das 9h às 16h, nos dias 22 de julho (Capital Moto Week) e 24 de julho (Parada LGBT).