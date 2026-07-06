Motorista fica ferido após caminhão tombar no SIA na manhã desta segunda

Um veículo utilitário tombou na manhã desta segunda-feira (6/7), no SIA Trecho 2. O acidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), que foram acionadas às 11h20 e enviaram quatro viaturas ao local.

Ao chegarem, os bombeiros encontraram o veículo tombado e realizaram a sinalização da área, além do gerenciamento dos riscos para garantir a segurança da ocorrência.

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O motorista foi atendido pelos socorristas. Segundo o CBMDF, ele estava consciente, orientado e apresentava ferimentos leves. Após os primeiros atendimentos, a vítima foi encaminhada a uma unidade hospitalar, conforme o protocolo de atendimento a traumas.

Durante o trabalho das equipes, a via permaneceu interditada para preservar a segurança dos bombeiros e dos demais usuários da pista. A ocorrência contou com o acionamento da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). O CBMDF informou que não há informações sobre a dinâmica do acidente.