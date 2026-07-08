Operação investiga organização criminosa que traficava drogas no DF e Entorno

Pelo menos três pessoas foram presas preventivamente e outras 20 receberam medidas cautelares, nesta quarta-feira (8/7), por suspeita de participação em uma organização criminosa responsável pelo fornecimento e distribuição de drogas no Distrito Federal e Entorno. A operação, denominada Segundo Mandamento, é conduzida pela Polícia Civil do DF (PCDF), por meio da 16ª Delegacia (Planaltina). A ação é resultado de uma investigação de longa duração voltada ao combate ao tráfico de drogas, à associação para o tráfico e à lavagem de capitais.

A operação foi executada simultaneamente no Distrito Federal, em Goiás e Minas Gerais. Durante o cumprimento das medidas judiciais, foram presas seis pessoas, sendo uma em cumprimento de mandado de prisão preventiva e cinco em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas, inclusive na cidade de Uberlândia/MG, em ação coordenada com as forças de segurança locais. As prisões em flagrante decorreram da localização de entorpecentes e de outros elementos relacionados à atividade criminosa durante o cumprimento dos mandados judiciais.

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De acordo com as investigações, o grupo atuava em Planaltina/DF, Planaltina/GO, Paranoá/DF, Ceilândia/DF e Uberlândia/MG. Segundo as apurações, o grupo possuía divisão de tarefas, utilizava contas bancárias de terceiros para ocultação de valores e mantinha uma rede de fornecedores, distribuidores e revendedores de drogas. As provas foram produzidas pela polícia por meio de diligências de campo, monitoramentos, análises telemáticas, bancárias e fiscais, extrações de dados e outras medidas investigativas.



Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços localizados no DF, Goiás e Minas Gerais, além de autorização para apreensão e extração forense de aparelhos eletrônicos e bloqueio judicial de ativos financeiros até o limite global de R$ 1,8 milhão. Também foi autorizada a apreensão de drogas, armas, munições, veículos, dinheiro, documentos e demais objetos relacionados à atividade criminosa.



Durante a operação foram apreendidas porções de drogas, veículos, aparelhos celulares, balanças de precisão e diversos outros objetos de interesse para a investigação, que serão submetidos à análise pericial e auxiliarão na continuidade das apurações.



As investigações prosseguem com a análise do material apreendido e dos dados extraídos dos dispositivos eletrônicos, não sendo descartadas novas medidas policiais e judiciais decorrentes dos elementos probatórios obtidos.