Veículo roubado após jogo da Seleção Brasileira é recuperado em Ceilândia

Automóvel havia sido roubado no último domingo (5), em frente à faculdade IESB - (crédito: PMDF/Divulgação)

Um veículo roubado logo após o término do jogo da Seleção Brasileira no último domingo (5), foi recuperado, em Ceilândia. O automóvel havia sido levado durante um assalto em frente à faculdade IESB, quando o proprietário foi abordado e agredido por três criminosos ao deixar um estabelecimento comercial.

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A recuperação foi realizada pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio de uma equipe do Grupo Tático Operacional (GTOP 28), nesta terça-feira (7/7). Durante patrulhamento na QNN 06, por volta das 17h50, os policiais localizaram o veículo e, após consulta, confirmaram que havia registro de roubo.

Após a localização, o veículo foi encaminhado à 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia), onde a ocorrência foi registrada e o automóvel formalmente devolvido ao proprietário. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identificação ou prisão dos suspeitos envolvidos no roubo.

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