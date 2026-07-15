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ACIDENTE

Incêndio destrói barraco em ocupação irregular de Vicente Pires

Ocorrência mobilizou cinco viaturas do Corpo de Bombeiros (CBMDF), na madrugada desta quarta (15), em Vicente Pires

As chamas provocaram prejuízos materiais e não houve vítimas. - (crédito: Divulgação/CBMDF)
As chamas provocaram prejuízos materiais e não houve vítimas. - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um incêndio atingiu um barraco de ocupação irregular na madrugada desta quarta-feira (15/7), na Rua 19 da Vila São José, em Vicente Pires. As chamas provocaram apenas prejuízos materiais e não houve vítimas.

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O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 3h52 e deslocou cinco viaturas para atender a ocorrência. No local, os militares encontraram o barraco completamente tomado pelas chamas e iniciaram o isolamento da área para garantir a segurança da operação.

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Em seguida, as equipes deram início ao combate ao fogo com linhas de mangueiras, enquanto bombeiros do salvamento realizaram uma varredura na edificação para verificar se havia pessoas no interior do imóvel.

Durante o atendimento, a área permaneceu isolada e, devido à presença de fiação elétrica próxima à estrutura incendiada, a Neoenergia foi acionada para adotar as medidas de segurança necessárias. Nenhum responsável pela edificação foi localizado.

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Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 15/07/2026 08:46 / atualizado em 15/07/2026 08:47
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