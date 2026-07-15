Incêndio destrói barraco em ocupação irregular de Vicente Pires

As chamas provocaram prejuízos materiais e não houve vítimas. - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um incêndio atingiu um barraco de ocupação irregular na madrugada desta quarta-feira (15/7), na Rua 19 da Vila São José, em Vicente Pires. As chamas provocaram apenas prejuízos materiais e não houve vítimas.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 3h52 e deslocou cinco viaturas para atender a ocorrência. No local, os militares encontraram o barraco completamente tomado pelas chamas e iniciaram o isolamento da área para garantir a segurança da operação.

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Em seguida, as equipes deram início ao combate ao fogo com linhas de mangueiras, enquanto bombeiros do salvamento realizaram uma varredura na edificação para verificar se havia pessoas no interior do imóvel.

Durante o atendimento, a área permaneceu isolada e, devido à presença de fiação elétrica próxima à estrutura incendiada, a Neoenergia foi acionada para adotar as medidas de segurança necessárias. Nenhum responsável pela edificação foi localizado.