Homem que estrangulou e esfaqueou motorista de aplicativo é condenado a 29 anos de prisão

Antônio Ailton já possuía três passagens por crimes de violência doméstica - (crédito: Material cedido ao Correio)

Antônio Ailton da Silva, que matou de forma brutal a motorista Ana Rosa Brandão, em fevereiro de 2025, foi condenado, nesta terça-feira (14/7), a 29 anos, nove meses e 15 dias de reclusão em regime fechado. Ele estava preso desde o crime após confessar o assassinato.

Segundo a decisão, Ailton confessou que escolheu cometer o crime contra Ana por ela ser mulher e que "seria mais fácil roubar o veículo ou subtrair pertences" em razão de sua fragilidade. Esse comportamento foi avaliado como premeditação pelo tribunal. A brutalidade e as sequências de esfaqueamento também pesaram na condenação do réu.

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Em um trecho do processo, a decisão detalha a frieza de Ailton. “Diante da sobrevivência da vítima ao primeiro método letal empregado (asfixia), o acusado, em vez de cessar a agressão, assumiu a direção do veículo e desferiu golpes de faca, sendo a causa da morte o traumatismo torácico, com feridas perfurocortantes na artéria aorta e no pulmão esquerdo. Trata-se, portanto, de conduta que revela frieza, deliberação e desprezo pela vida humana, na medida em que, após frustrada a asfixia, o agente reiterou e intensificou a agressão letal por método diverso”, pontuou a decisão.

Relembre o caso

Em 26 de fevereiro de 2025, o criminoso solicitou uma viagem por aplicativo com destino a Valparaíso de Goiás, cidade no Entorno do DF. Em um acordo feito entre Ailton e Ana, a viagem ficaria R$ 45 fora dos moldes do aplicativo, entretanto, Ana desconfiou do comportamento de Ailton e desviou o caminho para o Cruzeiro Velho.

Ao chegar na Região Administrativa, ela estacionou o carro e exigiu o pagamento antecipado da corrida, ameaçando chamar a polícia. Após isso, uma briga teve início. Em determinado momento da discussão, Ailton enforcou Ana com um cadarço enquanto ela estava no banco do motorista. Ao tentar se defender, ela passou para o banco do passageiro, momento em que recebeu diversas facadas.

Após matar a motorista, Ailton tentou simular um latrocínio, assumindo a condução do veículo, mas colidindo contra um poste logo em seguida.