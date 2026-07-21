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Solidariedade

Legião da Boa Vontade realiza drive-thru solidário no DF

Campanha do Dia do Amigo promove arrecadação de alimentos e reciclagem para apoiar famílias vulneráveis

Na capital federal, a programação ganha o reforço do projeto
Na capital federal, a programação ganha o reforço do projeto "Eletrosolidário" - (crédito: Foto: Reprodução)

Em alusão ao Dia do Amigo, a Legião da Boa Vontade (LBV) deu início a uma mobilização nacional que se estende até 30 de julho. Um dos pontos centrais da programação é a realização do "Drive-Thru Solidário", ação que convida a população a doar mantimentos e itens diversos. 

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A iniciativa envolve mais de 80 unidades socioeducacionais em todo o país e busca transformar a celebração em ações práticas de apoio humanitário, integrando conscientização social e engajamento comunitário. A campanha utiliza a simbologia da data para mobilizar a sociedade em prol das populações em situação de extrema vulnerabilidade social. 

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Na capital federal, a programação ganha o reforço do projeto "Eletrosolidário". A iniciativa permite o descarte correto de aparelhos eletrodomésticos e eletroeletrônicos em desuso, aliando a preservação ambiental ao suporte socioassistencial. Os recursos gerados pela reciclagem dos materiais recolhidos são revertidos para a manutenção dos programas sociais da entidade.

Os postos de coleta em Brasília recebem desde computadores, celulares e monitores até eletrodomésticos de grande porte, como geladeiras e máquinas de lavar. A organização ressalta, no entanto, que não são aceitos materiais de descarte especial, como pilhas, baterias e lâmpadas, devido às especificidades no manuseio do lixo tóxico.

Além da entrega presencial de suprimentos e eletrônicos nos pontos de arrecadação, a população pode participar mediante doações financeiras via Pix (doar@lbv.org.br) e plataformas digitais. A instituição também abriu cadastramento para voluntários que desejem atuar diretamente no suporte operacional das atividades ao longo do período. Basta se inscrever em: www.lbv.org/contato/seja-um-voluntario.

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Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Por Carlos Silva
postado em 21/07/2026 17:56
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