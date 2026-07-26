Confusão familiar no Núcleo Bandeirante ocasiona apreensão de armas de fogo

Duas armas foram apreendidas pela polícia, na confusão familiar da Vila Cauhy - (crédito: CCS PMDF/ Divulgação)

Na madrugada deste domingo (26/7), a Polícia Militar apreendeu duas armas de fogo durante atendimento a uma ocorrência de desentendimento entre diversos familiares reunidos na SMPW Tr. 1, chácara 28 (Vila Cauhy, no Núcleo Bandeirante).

A ação da polícia foi motivada pela acusação de uma adolescente que teria sido vítima de importunação, durante uma festa de aniversário. Os policiais relataram quadro de generalizado desentendimento, quando da chegada. Com uma lesão na cabeça, um dos presentes na confusão relatou violência na briga em que levou uma coronhada na cabeça.

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Durante a intervenção policial, foi localizada uma pistola Taurus PT 938, com 16 munições, no veículo de um dos envolvidos. Com a chegada de outro alterado homem ao local, e que, portando uma pistola Taurus G3C, passou a fazer ameaças, a ação policial foi imediata. Com a pistola, havia 11 munições. Todos os envolvidos foram encaminhados à 1ª DP, onde a ocorrência foi registrada.

As apreensões das duas armas reforçaram dados de êxito da Operação Kratos, da PMDF, que rende mais meios para policiamento efetivo e que, entre outros objetivos, prevê a retirada de armas de circulação.