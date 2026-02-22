InícioCidades DF
AGRESSÃO

Três homens se agridem em via pública no Cruzeiro e vão parar na delegacia

A briga mobilizou a Polícia Militar do DF, que flagrou o ocorrido e levou os envolvidos para a delegacia

Vias de fato mobilizou a Polícia Militar neste domingo (22/2) - (crédito: Redes sociais)
Três homens foram levados à 5ª Delegacia de Polícia, na região central de Brasília, após se agredirem mutuamente em via pública no Cruzeiro, neste domingo (22/2). Policiais militares flagraram a ação e intervieram, separando o grupo.

Primeiramente, os policiais militares do 7º Batalhão flagraram dois dos homens em luta corporal, fizeram a intervenção, cessaram as agressões e lavraram um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), um procedimento simplificado para registrar infrações penais de menor potencial ofensivo. 

Horas depois, a mesma guarnição foi novamente acionada para atender ocorrência de briga generalizada em frente à Feira Permanente do Cruzeiro, envolvendo três indivíduos, sendo dois deles os participantes da ocorrência anterior.

Os policiais confirmaram nova agressão, com a presença de uma terceira pessoa, que entrou no meio da briga, utilizando um objeto semelhante a um cabo de vassoura para agredir a dupla, que brigava novamente.

A ação resultou na condução de três indivíduos à delegacia, na lavratura dos respectivos Termos Circunstanciados e no restabelecimento da ordem pública na região.

 

Mila Ferreira

Repórter

Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense

Por Mila Ferreira
postado em 22/02/2026 23:37
