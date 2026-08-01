"Chegamos a uma convergência", afirma Rafael Prudente em convenção

Durante a convenção partidária do Movimento Democrático Brasileiro do Distrito Federal (MDB-DF), realizada neste sábado (1/8), no Clube da Ascade, Rafael Prudente confirmou que irá concorrer como deputado federal.

O candidato esclareceu que houve especulações que ele iria concorrer ao Senado, entretanto, foi decido que ele irá concorrer a reeleição. "Muito se falou disso (vaga no Senado), agradeço a lembrança e todo o carinho da população aqui do Distrito Federal, que ao longo de todo esse período demonstrou muita confiança", disse.

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Ele ressaltou que a decisão foi tomada durante reuniões entre cúpulas locais e nacionais do partido. “Aconteceram muitas conversas e muitas divergências ao longo desse período de alianças partidárias e chegamos a um denominador comum que o melhor caminho para o MDB, local e nacional, era que eu pudesse continuar representando a população do DF na Câmara dos Deputados”, afirmou.

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Ele também se mostrou confiante no lançamento de sua candidatura. “Hoje, lançamos uma chapa muito competitiva. Se fizermos um bom resultado, conseguimos alcançar até uma terceira vaga. Temos uma eleição proporcional muito bem desenhada para deputado distrital também”, disse.

Quando perguntado se ele voltaria atrás em sua decisão de não concorrer ao Senado, Prudente afirmou que “é difícil trabalhar com hipóteses”. “Claro que se uma das vagas do Senado Federal (ficar aberta) é possível que o MDB possa lançar uma candidatura ao Senado. Mas isso depende de avaliações, de pesquisas e de conversas internamente do partido com a própria governadora”, pontuou.