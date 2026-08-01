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MDB-DF realiza convenção para definir rumos da legenda neste sábado (1º)

Encontro no Clube da Ascade reúne filiados, lideranças e pré-candidatos em um momento de articulação política e fortalecimento da sigla para as eleições de 2026

O encontro reúne filiados, lideranças políticas e pré-candidatos para definir os próximos passos - (crédito: Davi Cruz/CB/DA Press)
O encontro reúne filiados, lideranças políticas e pré-candidatos para definir os próximos passos - (crédito: Davi Cruz/CB/DA Press)

O Movimento Democrático Brasileiro do Distrito Federal (MDB-DF) realiza neste sábado (1º), das 9h às 13h, uma convenção partidária no Clube da Ascade. O encontro reúne filiados, lideranças políticas e pré-candidatos para definir os próximos passos da legenda e discutir as estratégias que vão nortear a atuação do partido.

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Com gritos, bandeiras e vestimentas, filiados do partido participam do evento para apoiar os os pré-candidatos da legenda. Entre eles, Rafael Prudente, Wellington Luiz, Daniel Donizet e Iolando, Zé Humberto, Hermeto, Jaqueline Silva, Fernanda Mateus, Hélvia Paranaguá, Marcela Passamani, Costa Neto, Zé Alencar, Cristiano Araújo, Washington “Coração Valente”, Josy Jacob, Wesley Amaral, Cândido Teles, Dilson Resende, Stephanie Amaral.

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A convenção é um dos principais momentos de organização interna da sigla. Segundo informações do partido, o evento visa fortalecer o diálogo entre os integrantes, promover a união da militância e reafirmar o compromisso com a democracia e o desenvolvimento do DF.

Além das deliberações partidárias, o encontro servirá como espaço para alinhamento político entre dirigentes e pré-candidatos, que devem apresentar propostas e discutir as prioridades do partido para os próximos desafios eleitorais.

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Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 01/08/2026 10:48
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