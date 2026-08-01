MDB-DF realiza convenção para definir rumos da legenda neste sábado (1º)

O encontro reúne filiados, lideranças políticas e pré-candidatos para definir os próximos passos - (crédito: Davi Cruz/CB/DA Press)

O Movimento Democrático Brasileiro do Distrito Federal (MDB-DF) realiza neste sábado (1º), das 9h às 13h, uma convenção partidária no Clube da Ascade. O encontro reúne filiados, lideranças políticas e pré-candidatos para definir os próximos passos da legenda e discutir as estratégias que vão nortear a atuação do partido.

Com gritos, bandeiras e vestimentas, filiados do partido participam do evento para apoiar os os pré-candidatos da legenda. Entre eles, Rafael Prudente, Wellington Luiz, Daniel Donizet e Iolando, Zé Humberto, Hermeto, Jaqueline Silva, Fernanda Mateus, Hélvia Paranaguá, Marcela Passamani, Costa Neto, Zé Alencar, Cristiano Araújo, Washington “Coração Valente”, Josy Jacob, Wesley Amaral, Cândido Teles, Dilson Resende, Stephanie Amaral.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Especialistas alertam para importância do voto diante da indecisão

A convenção é um dos principais momentos de organização interna da sigla. Segundo informações do partido, o evento visa fortalecer o diálogo entre os integrantes, promover a união da militância e reafirmar o compromisso com a democracia e o desenvolvimento do DF.

Além das deliberações partidárias, o encontro servirá como espaço para alinhamento político entre dirigentes e pré-candidatos, que devem apresentar propostas e discutir as prioridades do partido para os próximos desafios eleitorais.