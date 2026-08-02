Casa no Recanto das Emas guardava R$ 900 mil em drogas

Casa no Recanto das Emas funcionava como depósito de drogas - (crédito: PMDF/Divulgação)

Policiais militares do Batalhão das Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam) apreenderam cerca de R$ 900 mil em drogas em uma casa no Recanto das Emas, na noite deste domingo (2/8). Um homem foi preso.

Na residência, que servia para o armazenamento de drogas, foram encontrados 20 tabletes de maconha, totalizando 21 kg; sete tabletes de crack (9 kg); 12 de cocaína (13 kg); além de apetrechos utilizados para o acondicionamento e a comercialização dos entorpecentes.

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Essa é a segunda ocorrência registrada no mesmo dia envolvendo a apreensão de uma grande quantidade de drogas. Mais cedo, no fim da manhã, militares da Rotam prenderam um casal e encontraram, em uma casa de Ceilândia, cerca de R$ 300 mil em entorpecentes, além de um carro e um jet ski. No total, foram apreendidos 48 tabletes de maconha.