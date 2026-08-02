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Tráfico de drogas

Casal é preso com R$ 300 mil em drogas, carro e jet-ski em Ceilândia

Denunciante anônimo delatou as características do casal e o veículo usado para a atividade criminosa

Foram encontrados R$ 300 mil em drogas com o casal - (crédito: Reprodução/PMDF)
Foram encontrados R$ 300 mil em drogas com o casal - (crédito: Reprodução/PMDF)

Um casal foi preso pela Polícia Militar (PMDF) com 48 tabletes de maconha avaliados em R$ 300 mil, neste domingo (2/8). A carga de entorpecentes estava armazenada em uma casa de Ceilândia. O imóvel era usado como entoque, segundo a polícia.

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A operação foi executada pelo Batalhão da Rotam, após o recebimento de uma denúncia anônima. O informante delatou as características do casal e o veículo usado para a atividade criminosa.

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A polícia monitorou o endereço indicado e confirmou a movimentação do automóvel. Após a abordagem do Toyota Corolla, os policiais localizaram um cigarro de maconha, uma porção fracionada da droga e outra embalagem do entorpecente no interior do veículo. Durante a ocorrência, o homem autorizou buscas na residência, onde foram encontrados 48 tabletes de maconha, balanças de precisão, plástico filme e diversos apetrechos utilizados para o fracionamento, acondicionamento e comercialização de entorpecentes.

Na garagem de casa, foram apreendidos um carro e um jet-ski. O veículo aquático era usado para ocultar drogas e dificultar a ação policial, afirmou a PM.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 02/08/2026 17:20
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