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Cappelli promete decreto no 1º dia contra esgoto a céu aberto no DF

Em debate na Band, candidato do PSB coloca saneamento básico nas periferias como prioridade zero e critica ritmo de obras de hospitais da gestão Celina Leão

Eleições 2026: Ricardo Cappelli expõe seus projetos para o saneamento - (crédito: Mariana Campos/CB/D.A Press)
Eleições 2026: Ricardo Cappelli expõe seus projetos para o saneamento - (crédito: Mariana Campos/CB/D.A Press)

Respondendo ao questionamento de uma moradora da Região Norte do Distrito Federal sobre quais seriam as obras prioritárias do seu eventual governo, o candidato Ricardo Cappelli (PSB) apontou a infraestrutura básica e a erradicação do esgoto a céu aberto como sua meta número um. O ex-interventor federal enfatizou que pretende decretar situação de emergência já no primeiro dia de mandato para intervir nas áreas mais vulneráveis da capital.

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Em sua fala inicial, Cappelli projetou o início de sua gestão com medidas imediatas e citou comunidades onde constatou a ausência de serviços essenciais durante suas agendas públicas:"no dia 6 de janeiro de 2027, quando eu assumir o governo, nós vamos fazer no primeiro dia contratações emergenciais para acabar com esgoto a céu aberto no Distrito Federal. Gente, eu estou há um ano e meio dormindo na casa das pessoas, visitando todas as cidades do Distrito Federal. Você chega em Santa Luzia, tem 20 mil pessoas, crianças morando sem saneamento, sem água, com esgoto a céu aberto. Você chega em São Sebastião, é a mesma situação."

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Para embasar a urgência da pauta de infraestrutura, o prefeitável listou diversas localidades e periferias do DF que enfrentam a mesma carência estrutural, classificando o cenário como inaceitável para a capital do país. "É a mesma situação no Morro da Cruz, na Vila do Boa, no Capão Comprido. É a mesma situação no Setor Primavera. É a mesma situação na Vila São José. É a mesma situação na Vila Rabelo. Aqui, gente, é a capital do Brasil. Essa cidade foi construída para ser exemplo, para orgulhar o nosso país. Não é possível que, em pleno século XXI, nós tenhamos milhares de pessoas vivendo, crianças brincando nas ruas com o esgoto a céu aberto. Infraestrutura, essa é a minha prioridade."

Embora tenha elegido o saneamento como prioridade zero, Cappelli expandiu sua resposta para desequilíbrios na saúde e na educação, apontando a sobrecarga das salas de aula em regiões administrativas e a fila por exames especializados. "Mas não é a única. Nós vamos ampliar as policlínicas, construir mais dez policlínicas, porque nós temos mais de um milhão de pessoas aguardando consultas e exames com especialistas. Então, nós precisamos ampliar as policlínicas. Nós vamos ampliar as escolas, porque aqui tem uma coisa curiosa. A média de crianças em sala de aula no Plano Piloto é 17. Mas sabe quanto é a média de crianças em sala de aula em Samambaia, no Paranoá, em São Sebastião, em Santa Maria? É mais de 35 crianças. Os professores estão adoecendo porque não têm apoio. Nós precisamos construir mais escolas, dar mais apoio aos professores."

Finalizando o tempo de resposta, o postulante do PSB voltou a criticar o ritmo de execução de obras públicas do atual governo, rebatendo declarações anteriores da governadora Celina Leão sobre entregas de unidades hospitalares. "Nós precisamos mudar a infraestrutura. Agora, mudar a infraestrutura colocando gente por dentro. A governadora disse há pouco que o Hospital do Recanto está na segunda laje. Tem mais de um ano de obra. São quantas lajes? São 10? Vai levar quanto tempo? 15 anos para construir? Eu visitei o Hospital do Recanto das Emas, gente. Mais de 100 milhões de investimentos, a obra não anda. O Hospital de São Sebastião, eu estive lá, só tem a placa e o terreno."

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Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Por Carlos Silva
postado em 09/08/2026 22:14 / atualizado em 09/08/2026 22:23
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