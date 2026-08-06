Correio Braziliense celebra 30 anos na internet

Em 21 de abril de 1960, a inauguração de Brasília marcou a primeira edição do jornal impresso do Correio Braziliense. Anos mais tarde, o veículo dava os primeiros passos na internet brasileira. Era terça-feira, 6 de agosto de 1996, quando a capa do caderno Informática & Telecomunicações estampou a manchete: “O Correio na internet".

No domínio correiobraziliense.com.br, o jornal nascia com o objetivo de incorporar e complementar o jornal impresso ao público que está ligado à internet. E a visão da época se consolidou. A presença na internet não apaga a tradição e a confiança do jornal impresso, e os dois se integram com uma cobertura multiplataforma.

Nas páginas do Correio o leitor encontra QR Codes para começar a navegar pelo conteúdo multimídia criado especialmente para aquela página, em especial entrevistas completas com especialistas e autoridades da cidade, do país e do mundo.

Em 2026, o Correio alcançou mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, totalizando mais de 3 milhões em todas as redes sociais do veículo. No ano passado, alcançou ainda o topo do ranking da Comscore da categoria de noticiário local, com mais de 23 milhões de visitantes únicos em abril.

"A força da nossa marca sempre esteve na credibilidade. O jornal impresso nos deu o rigor analítico, a curadoria exigente e a presença histórica que marca a vida da nossa cidade desde a inauguração. Já o portal nos deu a agilidade, o alcance sem fronteiras, a interatividade e a capacidade de pulsar no mesmo ritmo que as mudanças do on-line exigem", afirma o presidente do Correio Braziliense, Guilherme Machado.

"Chegar aos 30 anos no ambiente digital com relevância, recordes de audiência e a confiança do público e do mercado prova que o bom jornalismo é atemporal", completa.

Em 1996 o Correio ganhava sua primeira versão on-line (foto: Amanda S. Feitoza/CB/D.A. Press)

Estreia de sucesso: o começo do correiobraziliense.com.br

Na reportagem sobre a estreia, em 6 de agosto de 1996, o texto recordava que diversos jornais pelo país começavam a explorar a web e reforçava a presença digital da marca: “Nossa convicção é de que este projeto começa agora a crescer e chegará a dimensões impossíveis de prever”, projetou o diretor-executivo à época, João Cabral.

Um mês após o lançamento, em 29 de setembro, a página 29 da edição impressa publicava a matéria “Nas ondas do Correio”, com um balanço dos primeiros 30 dias na rede. O grande destaque foi a interatividade, recurso que permitia enviar comentários e e-mails diretamente para a Redação.

Aos poucos, o site passou a reunir novos serviços para o leitor digital. “Além das notícias diárias, o Correio na internet oferece uma agenda que abrange desde concursos até a programação de teatro e guia de restaurantes”, detalhou trecho do texto. Essa busca por inovação impulsionou os passos seguintes da publicação no ambiente virtual.

CorreioWeb: em 1997 o Correio ganhava uma nova cara na internet, parte do Sistema Correio Braziliense de Comunicação (foto: Amanda S. Feitoza/CB/D.A. Press)

O novo CorreioWeb

Em 16 de setembro de 1997, pouco mais de um ano após a estreia, o site apresentou nova interface com o lançamento do domínio CorreioWeb. A manchete daquele dia destacava a expansão da cobertura e das ferramentas de interação. Era a consolidação do Sistema Correio Braziliense de Comunicação na Internet.

O portal passava a oferecer “textos e imagens de notícias do cotidiano atualizadas a cada instante. O internauta poderá participar de bate-papos sobre temas da atualidade, sugerir assuntos, ver imagens digitais do que ocorre na redação do Correio, no centro da cidade e dispor de informações sobre o Poder. Também estarão disponíveis a programação da TV Brasília e das rádios Planalto AM e 105 FM (atualmente, Clube FM)”, relatou a reportagem.

Hoje, a Rede Clube FM tem mais de 56 afiliadas em 12 estados e no Distrito Federal, totalizando mais de 40 milhões de ouvintes alcançados em todo o território nacional.

A reformulação refletia o empenho da equipe em acompanhar as transformações tecnológicas. O site passou a contar com transmissão de vídeos e páginas especiais na capa. “Leveza, beleza e funcionalidade. Sobre esse tripé, a Editoria de Arte e os técnicos do Studio Web construíram a nova cara do site do Sistema Correio Braziliense de Comunicação”, completava a matéria.

Telejornal do Correio também fez sucesso nos primeiros anos do site (foto: Amanda S. Feitoza/CB/D.A. Press)

Números e anos de sucesso

Na seção Memória, tradicional na história do Correio, um balanço numérico ilustrava o texto Depois do desafio, um ano de sucesso. Nos primeiros 12 meses, a página alcançou 2,8 milhões de acessos. O Reino Unido apareceu como o país estrangeiro com mais acessos (15.270 visitas), e Cidades foi a editoria mais lida, com 433.284 visualizações.

O CorreioWeb ampliou o escopo para além da reprodução do impresso, integrando serviços e utilidades públicas. Em 7 de junho de 1998, estreou o CorreioWeb-Concursos, focado em edital, gabarito e prazos de certames pelo país. Apenas 12 horas após o lançamento, a seção registrou 17 mil acessos — valor equivalente a 40% da média diária do portal na época.

O CorreioWeb-Concursos se consolidou como o maior site de cobertura de concursos públicos da capital alguns anos após a criação (foto: Amanda S. Feitoza/CB/D.A. Press)

A ampliação do link de conexão via Embratel, em 1999, abriu caminho para a reformulação do ano 2000. O portal ganhou um visual atualizado e cobertura em tempo real, independente da edição impressa, unindo veículos do grupo Associados Centro-Oeste.

O reconhecimento veio em premiações nacionais. Em novembro de 2002, o portal venceu o Prêmio Dom Helder, concedido pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Em maio de 2003, conquistou o bicampeonato no Prêmio iBest, conhecido como “Oscar da internet”.

Em 2008, o endereço correiobraziliense.com.br voltou ao centro da estratégia digital, convivendo com o CorreioWeb. A proposta focou na integração de recursos multimídia e na agilidade da informação. Em 2009, o site ganhou sua primeira versão adaptada para dispositivos móveis, consolidando a transição para os smartphones. Nas últimas décadas, a operação digital acompanhou os principais acontecimentos de Brasília, do Brasil e do mundo, consolidando a presença da marca na internet.

Os 2,8 milhões de acessos no primeiro ano de funcionamento ainda em 1996 se multiplicaram para alcançar patamar de repercussão nacional 30 anos depois.

Para o futuro, o Correio Braziliense investe na evolução do jornalismo multimídia, na integração de conteúdo e em novas linguagens para redes sociais e áudio. A estratégia busca ampliar o alcance das reportagens, manter a apuração rigorosa e oferecer uma experiência fluida de navegação para leitores em diferentes plataformas. Ao completar 30 anos no ambiente digital, a instituição reafirma o compromisso com a inovação tecnológica, a qualidade jornalística e com a defesa do interesse público na capital federal.