A hora dos candidatos ao Governo do DF: acompanhe a Sabatina do Correio

É nesta terça (11/8) a tradicional sabatina promovida pelo Correio Braziliense com os candidatos ao Governo do Distrito Federal (GDF), promovida pelo jornal em ano de eleições. O evento acontece a partir das 7h, no auditório da sede do jornal. A sabatina também será transmitida ao vivo no Youtube do Correio.
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Estão confirmados Celina Leão (PP), Elisson Ferreira (Agir), Expedito Mendonça (PCO), José Roberto Arruda (PSD), Kiko Caputo (Novo), Leandro Grass (PT), Paula Belmnonte (PSDB), Ricardo Cappelli (PSB), Rico Pinheiro (PRTB), Robson Raimundo (PSTU), Samara Mineiro (UP). Os convites foram feitos a todos os candidatos aptos a participar da eleição para governador do DF.
Confira a cobertura da sabatina:
- Expedito Mendonça, candidato ao GDF, defende estatização de serviços essenciais
- Para o transporte público, Rico Pinheiro (PRTB) defende VLT e parcerias privadas
- Samara Mineiro (UP) propõe ampliar quadro de professores e estrutura de escolas do DF
- Arruda promete reestruturação na saúde e construção de hospitais
Como irá funcionar a sabatina
Cada candidato responderá às perguntas dos jornalistas do Correio durante uma hora. Será um momento para eles apresentarem as suas propostas de governo para diferentes áreas, como infraestrutura, mobilidade, saúde, educação, segurança pública, desenvolvimento econômico, sustentabilidade e planejamento urbano.
As perguntas serão feitas pelos profissionais do jornal responsáveis pela cobertura de diferentes temas relativos tanto à política quanto ao DF. A sabatina terá o mesmo formato da que o jornal realizou com os candidatos à presidência da República, com os jornalistas no palco e o candidato ao centro. Os mediadores serão o editor de Política, Economia e Brasil do Correio, Carlos Alexandre de Souza; a editora de Opinião do jornal, Carmen Souza; além das colunistas Denise Rothenburg e Ana Maria Campos.
Termômetro eleitoral
A sabatina acontece após o período das convenções partidárias, etapa em que os partidos definem, oficialmente, seus candidatos. Agora, as legendas, federações e coligações têm até 15 de agosto para solicitar o registro das candidaturas na Justiça Eleitoral, conforme prevê o calendário.
Mestre em ciência política pela Universidade de Brasília (UnB), Ariel Calmon ressaltou que as sabatinas são relevantes para que o eleitor possa avaliar melhor os candidatos. "O mais interessante das sabatinas é que elas colocam o candidato diante de perguntas que ele não controla completamente e que são pensadas para explorar questões específicas. Cientista político e sócio da Hold Assessoria, André César destaca que as sabatinas são importantes no processo eleitoral. "A campanha não começou ainda, mas nós já vamos ter esse termômetro do que vão ser os debates.
Datas importantes do calendário eleitoral
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16/8: data a partir da qual será permitida a propaganda eleitoral, inclusive na internet
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20/8: último dia para o requerimento, a alteração ou o cancelamento da habilitação para votar em seção distinta da origem, das eleitoras e eleitores
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1º/10: último dia para a divulgação da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão relativa ao primeiro turno
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4/10: votações do primeiro turno, das 8h às 17h
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25/10: votações do segundo turno, das 8h às 17h
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