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ELEIÇÕES 2026

A hora dos candidatos ao Governo do Distrito Federal

Sabatina do Correio reúne concorrentes ao governo do Distrito Federal para tratar de questões cruciais para o futuro do DF em momento decisivo da disputa

Confirmaram presença: Celina Leão (PP), José Roberto Arruda (PSD), Kiko Caputo (Novo), Leandro Grass (PT), Paula Belmonte (PSDB) e Ricardo Cappelli (PSB) e Samara Mineiro (UP) - (crédito: 1- Ed Alves/CB/D.A Press 2 - Carlos Vieira CB/DA Press 3 - Ed Alves/CB/D.A Press 4 - Carlos Vieira CB/DA Press 5 - Marcelo Ferreira/CB/D.A Press 6 - Ed Alves CB/DA Pres 7- Reprodução/Redes Sociais)
Confirmaram presença: Celina Leão (PP), José Roberto Arruda (PSD), Kiko Caputo (Novo), Leandro Grass (PT), Paula Belmonte (PSDB) e Ricardo Cappelli (PSB) e Samara Mineiro (UP) - (crédito: 1- Ed Alves/CB/D.A Press 2 - Carlos Vieira CB/DA Press 3 - Ed Alves/CB/D.A Press 4 - Carlos Vieira CB/DA Press 5 - Marcelo Ferreira/CB/D.A Press 6 - Ed Alves CB/DA Pres 7- Reprodução/Redes Sociais)

É amanhã a tradicional sabatina promovida pelo Correio Braziliense com os candidatos ao Governo do Distrito Federal (GDF), promovida pelo jornal em ano de eleições. O evento acontece a partir das 9h, no auditório da sede do jornal. A sabatina também será transmitida ao vivo no Youtube do Correio. Até o fechamento desta reportagem, estavam confirmados Celina Leão (PP), José Roberto Arruda (PSD), Kiko Caputo (Novo), Leandro Grass (PT), Paula Belmonte (PSDB) e Ricardo Cappelli (PSB) e Samara Mineiro (UP). Os convites foram feitos a todos os candidatos aptos a participar da eleição para governador do DF.

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Cada candidato responderá às perguntas dos jornalistas do Correio durante uma hora. Será um momento para eles apresentarem as suas propostas de governo para diferentes áreas, como infraestrutura, mobilidade, saúde, educação, segurança pública, desenvolvimento econômico, sustentabilidade e planejamento urbano.

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Mestre em ciência política pela Universidade de Brasília (UnB), Ariel Calmon ressaltou que as sabatinas são relevantes para que o eleitor possa avaliar melhor os candidatos. "O mais interessante das sabatinas é que elas colocam o candidato diante de perguntas que ele não controla completamente e que são pensadas para explorar questões específicas. Em um contexto de comunicação e mensagens cada vez mais cuidadosamente controladas pelos candidatos, esses momentos oferecem ao eleitor mais elementos para comparar as alternativas e reduzir a incerteza", frisou.

As perguntas serão feitas pelos profissionais do jornal responsáveis pela cobertura de diferentes temas relativos tanto à política quanto ao DF. A sabatina terá o mesmo formato da que o jornal realizou com os candidatos à presidência da República, com os jornalistas no palco e o candidato ao centro. Os mediadores serão o editor de Política, Economia e Brasil do Correio, Carlos Alexandre de Souza; a editora de Opinião do jornal, Carmen Souza; além das colunistas Denise Rothenburg e Ana Maria Campos.

A sabatina acontece após o período das convenções partidárias, etapa em que os partidos definem, oficialmente, seus candidatos. Agora, as legendas, federações e coligações têm até 15 de agosto para solicitar o registro das candidaturas na Justiça Eleitoral, conforme prevê o calendário.

Cientista político e sócio da Hold Assessoria, André César destaca que as sabatinas são importantes no processo eleitoral. "A campanha não começou ainda, mas nós já vamos ter esse termômetro do que vão ser os debates. Dado o quadro que nós temos da disputa, a gente vai ter que estar estudando e olhando os candidatos. Não podemos descansar e deixar de olhar essa disputa do DF", analisou.

"A partir disso, o que se coloca vai ser muito importante ainda mais quando você pensa na questão do BRB/Master. É uma oportunidade de entender como os candidatos vão trabalhar isso. Será um caso fundamental na eleição. Fatos novos podem vir e interferir na eleição. Estes debates e reuniões públicas são muito importantes para o processo decisório do cidadão", completou André.

 

Datas importantes do calendário eleitoral

  • 16/8: data a partir da qual será permitida a propaganda eleitoral, inclusive na internet
  • 20/8: último dia para o requerimento, a alteração ou o cancelamento da habilitação para votar em seção distinta da origem, das eleitoras e eleitores
  • 1º/10: último dia para a divulgação da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão relativa ao primeiro turno 
  • 4/10: votações do primeiro turno, das 8h às 17h
  • 25/10: votações do segundo turno, das 8h às 17h

 

Saiba Mais

  • Candidatos ao GDF
    Confirmaram presença: Celina Leão (PP), José Roberto Arruda (PSD), Kiko Caputo (Novo), Leandro Grass (PT), Paula Belmonte (PSDB) e Ricardo Cappelli (PSB) e Samara Mineiro (UP) Foto: 1- Ed Alves/CB/D.A Press 2 - Carlos Vieira CB/DA Press 3 - Ed Alves/CB/D.A Press 4 - Carlos Vieira CB/DA Press 5 - Marcelo Ferreira/CB/D.A Press 6 - Ed Alves CB/DA Pres 7- Reprodução/Redes Sociais
  • A sabatina acontece aos moldes da que o Correio promoveu com os presidenciáveis
    A sabatina acontece aos moldes da que o Correio promoveu com os presidenciáveis Foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press
  • Celina Leão (PP)
    Celina Leão (PP) Foto: Ed Alves/CB/D.A Press
  • José Roberto Arruda (PSD)
    José Roberto Arruda (PSD) Foto: Ed Alves/CB/D.A Press
  • Kiko Caputo (Novo)
    Kiko Caputo (Novo) Foto: Carlos Vieira CB/DA Press.
  • Leandro Grass (PT)
    Leandro Grass (PT) Foto: Carlos Vieira CB/DA Press
  • Paula Belmonte (PSDB)
    Paula Belmonte (PSDB) Foto: Ed Alves/CB/D.A Press
  • Samara Mineiro (UP)
    Samara Mineiro (UP) Foto: Instagram
  • Ricardo Cappelli (PSB)
    Ricardo Cappelli (PSB) Foto: Carlos Vieira CB/DA Press.
  • Samara Mineiro (UP)
    Samara Mineiro (UP) Foto: Donavan Sampaio (@parkuniverso)
  • Correio promove sabatina com candidatos do governo do Distrito Federal
    Correio promove sabatina com candidatos do governo do Distrito Federal Foto: 1- Ed Alves/CB/D.A Press 2 - Carlos Vieira CB/DA Press 3 - Ed Alves/CB/D.A Press 4 - Carlos Vieira CB/DA Press 5 - Marcelo Ferreira/CB/D.A Press 6 - Ed Alves CB/DA Pres 7- Reprodução/Redes Sociais
  • Candidatos ao governo do Distrito Federal nas eleições de 2026
    Candidatos ao governo do Distrito Federal nas eleições de 2026 Foto: 1- Ed Alves/CB/D.A Press 2 - Carlos Vieira CB/DA Press 3 - Ed Alves/CB/D.A Press 4 - Carlos Vieira CB/DA Press 5 - Marcelo Ferreira/CB/D.A Press 6 - Ed Alves CB/DA Pres 7- Reprodução/Redes Sociais
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Mila Ferreira

Repórter

Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense

Por Mila Ferreira
postado em 10/08/2026 02:01 / atualizado em 10/08/2026 06:24
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