Arruda: "Vou cortar cabos eleitorais para contratar médicos e professores"

O incentivo às carreiras públicas e a redução de cargos comissionados deram o tom das propostas do candidato ao Governo do Distrito Federal (GDF) José Roberto Arruda (PSD) para a gestão do funcionalismo. Durante a sabatina do Correio Braziliense, realizada nesta terça-feira (11/8), o ex-governador prometeu realizar uma posse coletiva de aprovados em seleções públicas logo no início de um eventual mandato, priorizando áreas essenciais como educação e saúde.

"No dia da minha posse, vai ser uma posse coletiva com os 3,3 mil servidores da educação concursados que estão em espera. Trata-se de valorizar aqueles que estudaram e foram aprovados. Nós precisamos de 150 novas equipes de Saúde da Família", declarou. Para possibilitar as nomeações, o governo entregaria prédios alugados — que custam R$ 1 bilhão por ano, segundo o candidato — e tiraria empregos de cabos eleitorais.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Questionado sobre mecanismos de transparência para combater a corrupção e evitar novos escândalos administrativos, Arruda disse que irá apostar no uso intensivo da tecnologia para aproximar a população da fiscalização dos recursos públicos. Entre as medidas, o candidato propõe o projeto de digitalização de serviços e a integração de prontuários médicos.

"Transparência hoje se faz com tecnologia, colocando o governo na palma da mão do cidadão pelo celular para saber onde vai cada real arrecadado. Além disso, a vida me ensinou e serei muito criterioso na seleção de quem estará próximo de mim", assegurou.

Ao fazer um balanço de suas experiências anteriores e reconhecer falhas do passado, o candidato afirmou que busca uma nova oportunidade para resgatar sua trajetória e a qualidade de vida da população. Arruda ponderou, ainda, que manterá iniciativas bem-sucedidas do atual governo, como o Plano Diretor de Ordenamento Territorial (Pdot) e o programa Recicla DF, mas defende o fim do isolamento político do Palácio do Buriti. "Quero um governo diretamente ligado à população, tirando o governo de dentro do palácio e ouvindo as pessoas nas ruas", finalizou.

A entrevista faz parte da série de sabatinas promovida pelo Correio com os 11 postulantes ao GDF: Celina Leão (PP), José Roberto Arruda (PSD), Elisson Ferreira (Agir), Expedito Mendonça (PCO), Kiko Caputo (Novo), Leandro Grass (PT), Paula Belmonte (PSDB), Ricardo Cappelli (PSB), Rico Pinheiro (PRTB), Robson Raymundo (PSTU) e Samara Mineiro (UP).

Cada candidato responde a perguntas da bancada de jornalistas do Correio por uma hora, apresentando propostas para temas prioritários como saúde, educação e segurança. O evento segue ao vivo até as 18h no canal do Correio no YouTube.