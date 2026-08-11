"BRB é um doente na UTI e precisa ser salvo", afirma Arruda em sabatina

Candidato do PSD defende fechamento de agências fora da capital e diálogo com o Governo Federal para melhorar situação do banco - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

Na avaliação de José Roberto Arruda (PSD), candidato ao Governo do Distrito Federal, a situação financeira do Banco de Brasília (BRB) exige intervenções imediatas para evitar a falência do patrimônio público. Durante participação na sabatina promovida pelo Correio nesta terça-feira (11/8), o ex-governador compara a instituição financeira a um "doente na UTI" e critica a gestão atual por adiar a publicação do balanço oficial.

Arruda alerta que o congelamento das demonstrações financeiras até o fim da disputa eleitoral coloca em risco o futuro do banco e traz incertezas a correntistas e servidores. "A preocupação que eu tenho é do atual governo estar empurrando com a barriga para deixar o BRB quebrar depois da eleição. Agora é uma certeza, porque o banco botou isso no papel pedindo para publicar o balanço depois do pleito", aponta.

Para reverter o cenário e garantir a liquidez da instituição, o postulante do PSD sugere uma reestruturação severa no modelo de operação do BRB. As medidas propostas incluem a desmobilização de operações fora do DF e o enxugamento de custos com publicidade. "Solução que eu advogo para salvar o BRB: primeiro, fechar as 19 agências de fora de Brasília. Segundo, instituir um PDV (Programa de Desligamento Voluntário). Terceiro, cortar patrocínio de times de futebol e sala VIP. Gastos desnecessários", elenca.

Além do enxugamento administrativo, o candidato reforça que o plano de recuperação depende do restabelecimento do diálogo diplomático entre o Palácio do Buriti e o Palácio do Planalto, independentemente de divergências ideológicas. "Sem o Governo Federal é muito difícil salvar o BRB. Se a gente perder o BRB, vamos perder a ferramenta mais importante para o desenvolvimento econômico da capital", defende.

A entrevista faz parte da série de sabatinas promovida pelo Correio Braziliense nesta terça-feira (11/8) com os 11 postulantes ao GDF: Celina Leão (PP), José Roberto Arruda (PSD), Elisson Ferreira (Agir), Expedito Mendonça (PCO), Kiko Caputo (Novo), Leandro Grass (PT), Paula Belmonte (PSDB), Ricardo Cappelli (PSB), Rico Pinheiro (PRTB), Robson Raymundo (PSTU) e Samara Mineiro (UP).

Cada candidato responde a perguntas da bancada de jornalistas do Correio por uma hora, apresentando propostas para temas prioritários como saúde, educação e segurança. O evento segue ao vivo até as 18h no canal do Correio no YouTube.