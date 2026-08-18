Mulher atacada por cão é veterinária; incidente ocorreu no canil do Senado

O alto índice de tentativa de reeleição também reflete o foco de grandes partidos em manter representantes no Congresso - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

A mulher que ficou em estado grave após ser atacada por um cachorro é uma médica-veterinária que cuida dos animais do Serviço de Cinotecnia do Senado Federal. O incidente ocorreu na manhã desta terça-feira (18/8), nas dependências do canil do Senado Federal.

A profissional é funcionária de uma empresa terceirizada prestadora de serviços, contratada pelo Senado para realizar o acompanhamento de saúde e o manejo dos cachorros.

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Segundo nota oficial divulgada pela assessoria do Senado Federal, o socorro foi imediato. A veterinária recebeu os primeiros socorros de equipes que estavam no local e, em seguida, foi transportada às pressas para o Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) em uma ação conjunta do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Em comunicado, o Senado afirmou que está acompanhando a evolução do quadro de saúde da profissional e prestando assistência à vítima e aos familiares. As circunstâncias do ataque e o estado de saúde atualizado da veterinária estão sendo apurados.

Leia na íntegra a nota divulgada pelo Senado Federal:

"O Senado Federal informa que, na manhã desta terça-feira (18), ocorreu um incidente envolvendo um dos cães do Serviço de Cinotecnia e a médica-veterinária contratada por empresa prestadora de serviços encarregada dos cuidados dos animais.

A profissional recebeu atendimento imediato das equipes presentes no local e foi prontamente encaminhada ao Hospital de Base do Distrito Federal, com apoio do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A instituição está acompanhando o atendimento médico e prestando o suporte necessário à profissional e à família."



