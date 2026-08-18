Ataque de cachorro deixa mulher em estado grave na Esplanada dos Ministérios

Por Luiz Francisco*
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Uma mulher foi atacada por um cachorro na Esplanada dos Ministérios nesta manhã de terça-feira (18). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a vítima apresentava uma lesão severa na região do pescoço.
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Ao chegarem ao local, as equipes de socorro se deparam-se com um ataque de cão. De imediato, os socorristas realizaram os procedimentos de primeiros socorros e a contenção de hemorragia. A mulher precisou ser transportada em estado grave para o Hospital de Base.
Ainda não há informações detalhadas de como ocorreu o ataque do animal e as evoluções médicas da vítimas após o transporte hospitalar.
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