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Obituário: 33 funerais nesta quarta-feira (19/8); confira lista

Veja quais foram os sepultamentos em 19 de agosto de 2026 nos cemitérios do Distrito Federal e do Entorno

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))
Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (19/8):

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Campo da Esperança

  • Antônio Marques Amoras Neto, 70 anos
  • Cacilda Neves Mourão, 67 anos
  • Carlos Eduardo de Sousa, 56 anos
  • Claudionel de Melo, 54 anos
  • Cristina Araújo Fontes, 83 anos
  • Edileide Castro Martins, 58 anos
  • Francisco Chagas de Araújo Moura, 84 anos
  • José Manuel dos Santos, 92 anos
  • Maria do Carmo Soares Melo, 89 anos
  • Pedro Pereira Batista, 69 anos
  • Ruth Dias da Silva, 76 anos

Taguatinga

  • Amadeu Borges da Silva, 46 anos
  • Antônio Mendes da Silva, 80 anos
  • Aroldo de Jesus, 59 anos
  • Deusimar Rodrigues Menezes, 74 anos
  • Dulcineia Acioli de Sousa, 81 anos
  • Genivaldo Roque de Bastos, 65 anos
  • Iocleya Gonçalves Martins, 50 anos
  • Leopoldina Soares da Costa, 62 anos
  • Maria Célia de Sousa Vieira, 71 anos
  • Matteo Freitas Ramalho, menos de 1 ano
  • Sandra Maria de Jesus Soledade, 49 anos
  • Sílvio Soares Pires, 51 anos

Gama

  • Orivan Avelino do Nascimento, 58 anos
  • Revalino Assis de Melo, 72 anos

Planaltina

  • Jhones Fernandes de Novaes, 36 anos

Brazlândia

  • Izaltina Rodrigues de Sousa, 84 anos

Sobradinho

  • Biva de Andrade, 80 anos
  • Manuel Caldas Veras, 82 anos
  • Maria Luiza Abreu Estevam, 15 anos

Jardim Metropolitano

  • Ana Maria de Carvalho Soares, 81 anos (cremação)
  • Jean Michel Ambrosino, 82 anos (cremação)
  • Valterrui Francisco Ramos Pereira, 56 anos

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 19/08/2026 17:46
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