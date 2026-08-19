Obituário: 33 funerais nesta quarta-feira (19/8); confira lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (19/8):
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Campo da Esperança
- Antônio Marques Amoras Neto, 70 anos
- Cacilda Neves Mourão, 67 anos
- Carlos Eduardo de Sousa, 56 anos
- Claudionel de Melo, 54 anos
- Cristina Araújo Fontes, 83 anos
- Edileide Castro Martins, 58 anos
- Francisco Chagas de Araújo Moura, 84 anos
- José Manuel dos Santos, 92 anos
- Maria do Carmo Soares Melo, 89 anos
- Pedro Pereira Batista, 69 anos
- Ruth Dias da Silva, 76 anos
Taguatinga
- Amadeu Borges da Silva, 46 anos
- Antônio Mendes da Silva, 80 anos
- Aroldo de Jesus, 59 anos
- Deusimar Rodrigues Menezes, 74 anos
- Dulcineia Acioli de Sousa, 81 anos
- Genivaldo Roque de Bastos, 65 anos
- Iocleya Gonçalves Martins, 50 anos
- Leopoldina Soares da Costa, 62 anos
- Maria Célia de Sousa Vieira, 71 anos
- Matteo Freitas Ramalho, menos de 1 ano
- Sandra Maria de Jesus Soledade, 49 anos
- Sílvio Soares Pires, 51 anos
postado em 19/08/2026 17:46