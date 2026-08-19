Obituário: 33 funerais nesta quarta-feira (19/8); confira lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (19/8):

Campo da Esperança

Antônio Marques Amoras Neto, 70 anos



Cacilda Neves Mourão, 67 anos



Carlos Eduardo de Sousa, 56 anos



Claudionel de Melo, 54 anos



Cristina Araújo Fontes, 83 anos



Edileide Castro Martins, 58 anos



Francisco Chagas de Araújo Moura, 84 anos



José Manuel dos Santos, 92 anos



Maria do Carmo Soares Melo, 89 anos



Pedro Pereira Batista, 69 anos



Ruth Dias da Silva, 76 anos

Taguatinga