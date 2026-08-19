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RESGATE

Casal fica preso em academia após fechamento e é resgatado pela PM

Os dois permaneceram no estabelecimento depois do fechamento da unidade, às 23h. Polícia Militar foi acionada para abrir o local

Casal malhava na academia da 410 da Asa Sul - (crédito: Divulgação SmartFit)
Casal malhava na academia da 410 da Asa Sul - (crédito: Divulgação SmartFit)

Um casal foi resgatado pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), na noite de terça-feira (18/9), após ficar preso dentro de uma academia da rede Smart Fit, na Quadra 410 da Asa Sul. Os dois permaneceram no estabelecimento depois do fechamento da unidade, às 23h.

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Segundo relato de Carlos Maciel e Jessica Nara, eles concluíram o treino e utilizaram as cadeiras de massagem da academia por volta das 22h40. Ao deixarem o equipamento, cerca de 15 minutos depois, perceberam que o local estava vazio e trancado. Sem conseguir sair, acionaram o sistema de alarme da academia.

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De acordo com a PMDF, equipes do 1º Batalhão e do GTOP 21 A foram acionadas pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), por volta das 23h30, após o disparo do alarme do estabelecimento.

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Em nota, a corporação informou que os policiais encontraram o casal dentro na academia e abriram a porta de vidro. “Eles relataram que não perceberam o encerramento do expediente. O funcionário deixou o local sem notar que os dois estavam na academia”, destacou a PMDF.

Ainda segundo a corporação, foi realizada uma varredura no estabelecimento e não foram encontrados sinais de crime ou qualquer irregularidade. Após a verificação, o local foi novamente fechado e o casal liberado.

Em nota, a Smart Fit lamentou o ocorrido e informou que os avisos sonoros de encerramento foram realizados normalmente. A empresa afirmou que a equipe não encontrou alunos durante a ronda de fechamento e que as imagens das câmeras de segurança confirmam que a unidade foi fechada às 23h.

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Brunna Ramos

Estagiária na editoria de cidades do Correio Braziliense e comunicadora popular. Graduando em jornalismo no IESB, tem interesse por moda, cultura underground e pautas em defesa de pessoas periféricas e marginalizadas.

Por Brunna Ramos
postado em 19/08/2026 17:20 / atualizado em 19/08/2026 17:20
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