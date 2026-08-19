Casal fica preso em academia após fechamento e é resgatado pela PM

Um casal foi resgatado pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), na noite de terça-feira (18/9), após ficar preso dentro de uma academia da rede Smart Fit, na Quadra 410 da Asa Sul. Os dois permaneceram no estabelecimento depois do fechamento da unidade, às 23h.

Segundo relato de Carlos Maciel e Jessica Nara, eles concluíram o treino e utilizaram as cadeiras de massagem da academia por volta das 22h40. Ao deixarem o equipamento, cerca de 15 minutos depois, perceberam que o local estava vazio e trancado. Sem conseguir sair, acionaram o sistema de alarme da academia.

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De acordo com a PMDF, equipes do 1º Batalhão e do GTOP 21 A foram acionadas pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), por volta das 23h30, após o disparo do alarme do estabelecimento.

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Em nota, a corporação informou que os policiais encontraram o casal dentro na academia e abriram a porta de vidro. “Eles relataram que não perceberam o encerramento do expediente. O funcionário deixou o local sem notar que os dois estavam na academia”, destacou a PMDF.

Ainda segundo a corporação, foi realizada uma varredura no estabelecimento e não foram encontrados sinais de crime ou qualquer irregularidade. Após a verificação, o local foi novamente fechado e o casal liberado.

Em nota, a Smart Fit lamentou o ocorrido e informou que os avisos sonoros de encerramento foram realizados normalmente. A empresa afirmou que a equipe não encontrou alunos durante a ronda de fechamento e que as imagens das câmeras de segurança confirmam que a unidade foi fechada às 23h.