Agências do trabalhador oferecem 814 vagas nesta terça-feira (25/8)

As agências do trabalhador do Distrito Federal disponibilizam 814 vagas nesta terça-feira (25/8) para quem busca uma oportunidade no mercado de trabalho. As ofertas contemplam profissionais com diferentes níveis de escolaridade, com ou sem experiência, incluindo candidatos em busca do primeiro emprego.
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Entre os destaques está o cargo de técnico de enfermagem, que oferece 10 vagas em Taguatinga Sul, com salário de R$ 2,7 mil, além de benefícios. Para concorrer, é necessário ter ensino médio completo e experiência na área.
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A função com maior número de oportunidades é a de operador de caixa, com 61 vagas disponíveis. A remuneração chega a R$ 1,7 mil, também com benefícios.
Para participar dos processos seletivos, os candidatos podem cadastrar o currículo pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou comparecer a uma das 16 agências do trabalhador do DF. O atendimento ocorre das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.
*Com informações da Agência Brasília
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