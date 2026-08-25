Kiko Caputo defende apoio a empresários para impulsionar empregos no DF

Kiko Caputo: "Plano de governo que nós preparamos para os próximos 30 anos do Distrito Federal apoia muito o empresário" - (crédito: Ana Carolina Alves/CB)

O candidato ao Governo do Distrito Federal Kiko Caputo (Novo) defendeu, nesta terça-feira (25/8), maior apoio do poder público aos empresários como estratégia para estimular a geração de empregos, renda e desenvolvimento econômico. A declaração foi feita durante reunião com empresários e apoiadores, em agenda de campanha.

Caputo defendeu que o setor empresarial exerce papel central na economia. “A gente precisa muito dos empresários para promover o desenvolvimento econômico do Distrito Federal. O empresário é que gera emprego, é que corre o risco, paga imposto, gera desenvolvimento”, afirmou.

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O candidato destacou que o fortalecimento das empresas pode criar um ciclo positivo na economia local. “A gente precisa demais apoiar o empresariado aqui do Distrito Federal para que ele prospere, gere cada vez mais emprego, empregue cada vez mais, gere cada vez mais renda para a nossa população se manter e essa população vai consumir aqui. Aí vira um ciclo virtuoso para a economia do Distrito Federal”, disse.

Caputo afirmou que o plano de governo elaborado por sua candidatura prevê medidas de longo prazo voltadas ao setor privado. “O plano de governo que nós preparamos para os próximos 30 anos do Distrito Federal apoia muito o empresário”, declarou.

Para o candidato, tanto os servidores públicos quanto os empresários têm funções importantes na administração e no desenvolvimento do DF. “Se é verdade que a gente precisa muito do servidor público para dar um choque de gestão aqui no Distrito Federal, a gente precisa muito da iniciativa privada e do empresário para gerar emprego, impostos, renda e desenvolvimento econômico e social para a nossa gente”, ressaltou.