Metroviários decretam greve a partir da próxima terça-feira (1/9)

Os funcionários do Metrô-DF aprovaram uma paralisação a partir da próxima terça-feira, 1º de setembro. A medida foi tomada por meio do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Metroviários do Distrito Federal (SindMetrô-DF), que decretou a mobilização devido à falta de retorno do Governo do Distrito Federal (GDF) e do Metrô-DF em relação aos pedidos por um novo concurso público. Em rede social oficial do sindicato, a categoria também cobrou melhores condições de trabalho.

Na publicação, o SindMetrô-DF destacou que a paralisação acontecerá por tempo indeterminado. O último concurso público para a contratação de novos funcionários aconteceu em 2013. Segundo Carlos Alberto Cassiano, secretário de assuntos jurídicos do sindicato, a negociação com o Metrô-DF ocorre desde dezembro de 2025, período em que a categoria solicitou um novo certame e novas contratações. Em abril, o SindMetrô-DF deu início a uma reclamação pré-processual no Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas (CEJUSC-JT).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Em agosto, o órgão apresentou uma proposta final com os termos da negociação entre o Metrô-DF e o sindicato, buscando selar o acordo coletivo e afastar o indicativo de greve da categoria. Esses termos, que previam apenas a contratação de novos servidores, foram aceitos pelo SindMetrô-DF. O tribunal chegou a desenhar o acordo, estabelecendo a abertura de concurso público em troca do congelamento de reajustes salariais por parte da categoria.

Entretanto, o Metrô-DF e o GDF pediram para que fosse realizada uma nova discussão, o que teria travado o avanço do texto consensual.

Ainda segundo o sindicato, diante do que classificou como falta de retorno efetivo do governo, o SindMetrô-DF encerrou as tratativas pré-processuais e, em assembleia realizada nessa quarta-feira (26/8), aprovou a deflagração da greve. "Os trabalhadores estão sobrecarregados. Os funcionários das estações já estão operando sob uma carga horária de 9h30", protestou Cassiano.

A assessoria do Metrô-DF foi procurada pela reportagem, que aguarda um posicionamento. O espaço segue aberto.