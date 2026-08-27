"Minha paciência está esgotando", diz Wilker após confusão no campus da UnB

Polícia Militar do Distrito Federal foi chamada ao local, mas tumulto já havia sido controlado pela segurança da universidade - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

O candidato a deputado federal pelo Novo no Distrito Federal Wilker Leão se pronunciou pela primeira vez sobre o tumulto ocorrido na Universidade de Brasília (UnB) e afirmou que reagiu fisicamente depois de ter sido, segundo ele, vítima de importunação sexual.

Em vídeo publicado após a confusão, o influenciador e advogado também ameaçou processar o estudante envolvido e afirmou que pretende adotar uma postura mais agressiva caso seja novamente tocado durante ações de campanha.



Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Wilker esteve na UnB no começo da tarde de quarta-feira (26/8), em seu primeiro ato de campanha. Ele tentava acessar a universidade pela lateral do Instituto Central de Ciências (ICC) Norte quando foi confrontado por estudantes. Registros obtidos pelo Correio mostram o candidato discutindo com frequentadores do local durante o episódio.

Ao comentar as imagens, Wilker afirmou que a versão que circulava sobre o caso não apresentava, segundo ele, o que teria motivado sua reação. O candidato disse que um estudante o teria importunado sexualmente enquanto ele conversava com alunos da universidade.

“Que este esquerdista vagabundo veio o quê? Me importunar sexualmente enquanto eu discutia com os alunos que se escondiam atrás da grade lá na universidade.” Na sequência, Wilker classificou o episódio como importunação sexual e afirmou que pretende levar o caso à Justiça. Ele também procurou identificar o estudante nas redes sociais e disse que receberia informações sobre como localizá-lo.

“Então já fique sabendo, gordinho, vai tomar processo e vai ser condenado criminalmente para você aprender.” O candidato também afirmou que considerou ter sido alvo de um chute e que, por esse motivo, teria reagido de maneira que classificou como mais contida. Depois, ao relatar que teria percebido outra dinâmica nas imagens, disse que poderia ter utilizado mais força.

"Vai tomar porrada mesmo"

Em outro trecho do pronunciamento, Wilker afirmou que o estudante teria pedido desculpas depois da agressão e voltou a defender que sua reação havia sido justificada. O candidato também fez um alerta direcionado a outras pessoas que eventualmente tenham contato físico com ele durante a campanha.

“Mas o recado que fica para os demais aqui, que minha paciência com vocês está se esgotando quando vocês encostam em mim, se encostar, vai tomar.” Wilker ainda elevou o tom ao falar sobre possíveis novos confrontos com adversários políticos. Segundo ele, pessoas de esquerda que o provoquem devem esperar uma reação física.

“Esquerdista que vem encher o saco neste nível, tem que tomar porrada mesmo.”

Confusão na Unb

A confusão aconteceu durante a passagem do candidato pelo campus da UnB. De acordo com relatos de estudantes, o acesso ao ICC Norte chegou a ser fechado durante o tumulto. Mensagens e vídeos sobre o episódio também circularam entre integrantes da comunidade acadêmica logo após a ocorrência.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) confirmou que foi chamada para atender a situação. Quando os policiais chegaram, no entanto, a segurança patrimonial da universidade já havia controlado a ocorrência. A corporação informou que conversou com integrantes da equipe de Wilker, que deixou o campus posteriormente.

Em nota, a Universidade de Brasília afirmou que repudia qualquer tipo de violência. A universidade afirmou que apura o caso e que as medidas cabíveis serão tomadas "sempre em defesa da segurança da comunidade universitária".

Novo diz que candidato sofreu importunação

O diretório do Novo no Distrito Federal também se manifestou sobre o episódio na quarta-feira (26/8). Em nota, a legenda afirmou que Wilker, que concorrerá à Câmara dos Deputados usando o nome Wilker Sá, teria sido vítima de importunação sexual durante o tumulto.

Segundo o partido, a suposta conduta de natureza sexual e sem consentimento teria ocorrido antes da reação física atribuída ao candidato. A legenda afirmou repudiar episódios de violência, agressão, assédio e importunação sexual, independentemente de quem esteja envolvido.

O Novo-DF informou ainda que sua assessoria jurídica acompanha o caso e poderá tomar providências legais para esclarecer as circunstâncias do episódio e buscar a responsabilização dos envolvidos.