Grass propõe incluir UnB e UniDF ao desenvolvimento e à segurança da capital

O candidato ao Governo do Distrito Federal (GDF) Leandro Grass (PT) se reuniu nesta sexta-feira (28/8) com alunos do movimento Periferia na Universidade (PNU), na Universidade de Brasília (UnB), para detalhar suas propostas de integração entre o governo e as instituições de ensino superior.

O plano de Grass foca na transformação das universidades públicas — a própria UnB e a Universidade do Distrito Federal (UniDF) — em eixos de desenvolvimento econômico e tecnológico, além de prever reformas estruturais na segurança pública e no transporte estudantil.

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No campo da educação e desenvolvimento, o postulante ressaltou que a atuação do Executivo local precisa ser redesenhada para fixar os jovens na capital do país e aproximar o meio acadêmico da gestão pública. "A gente precisa criar condições para que a juventude, os estudantes universitários e também do ensino médio possam construir seu projeto de vida em Brasília”, destacou.

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Grass destacou que a UnB deve ser encarada como uma parceira estratégica para a solução de problemas crônicos da cidade, integrando pesquisas a serviços que impactam a população do DF de forma direta.

"A UnB tem muito projeto de pesquisa bom, que pode se desdobrar em política pública, em serviço, em inovação que melhora a saúde, que melhora a educação, que melhora a segurança pública, que melhora a infraestrutura”, explicou o candidato.

Em relação à UniDF, instituição criada à época em que atuou como deputado distrital, o postulante fez duras críticas ao cenário atual da instituição. Ele indicou que o projeto original perdeu força devido ao arrocho salarial dos docentes e defendeu que a universidade recupere o protagonismo por meio do ecossistema de inovação local.

Mobilidade e segurança

A mobilidade urbana também entrou na discussão. Grass afirmou que o GDF precisa assegurar transporte de qualidade para quem estuda na UnB, apontando os transtornos enfrentados por quem depende da linha 110 ou precisa pegar até dois ônibus para chegar às aulas.

Na área de segurança pública, o candidato criticou o atual modelo de monitoramento por câmeras do governo distrital. Segundo ele, a centralização das imagens atrasa o atendimento e impede a atuação imediata das forças policiais nos momentos de crise.

"Se a gente tem um monitoramento em tempo real e com o controle, e as pessoas ali podendo atuar, o policial principalmente, você tem o combate rápido ao crime”, pontuou.

Sobre a segurança no campus da UnB, além de destacar que a iluminação das vias do entorno é de responsabilidade pública, Grass defendeu que o GDF crie mecanismos diretos de apoio e proteção à comunidade universitária.