Onde emitir a Nova Carteira de Identidade Nacional no DF; veja postos

Moradores do Distrito Federal já podem solicitar a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) em postos de atendimento do Na Hora. O documento, que unifica o registro geral com o número do CPF, tem a primeira via emitida gratuitamente. O atendimento nos postos Na Hora é realizado por agendamento prévio, mas também existem Postos de Identificação Biométrica (PIB) da PCDF que atendem por ordem de chegada, sem necessidade de agendamento.

A CIN foi criada para aumentar a segurança e unificar a identificação dos brasileiros. O antigo RG continua válido até 2032, mas quem precisar de uma segunda via ou estiver tirando o documento pela primeira vez já receberá o novo modelo. A transição busca modernizar o sistema de identificação civil e dificultar fraudes.

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Documentos necessários para a primeira via

Para solicitar a CIN, é fundamental apresentar a documentação correta e em bom estado de conservação. Não é necessário levar foto 3x4, pois ela é tirada gratuitamente no local. A falta de qualquer um dos itens abaixo pode impedir a conclusão do atendimento. Confira a lista:

Certidão de nascimento ou de casamento original, em versão física ou digital, sem rasuras ou danos;

CPF em situação regular na Receita Federal, pois o número será usado como identificador único.

Confira os postos de atendimento

O agendamento para a emissão da CIN nos postos Na Hora deve ser feito online, no site oficial da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). A disponibilidade de vagas varia conforme a unidade, por isso é importante verificar o sistema com frequência. Os postos que oferecem o serviço no Distrito Federal são:

Ceilândia

Gama

Planaltina

Plano Piloto (Rodoviária)

Riacho Fundo I

Sobradinho

Taguatinga

Após a solicitação, o prazo de entrega do documento é de aproximadamente 20 dias úteis.

A validade da nova carteira de identidade também mudou e agora varia conforme a faixa etária do titular. Para crianças de 0 a 11 anos, a validade é de cinco anos. Para pessoas com idade entre 12 e 59 anos, o documento é válido por dez anos. Já para os cidadãos com 60 anos ou mais, a validade é indeterminada.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.