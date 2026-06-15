Nova Carteira de Identidade Nacional ultrapassa 55 milhões de emissões

A CIN substitui gradualmente o antigo Registro Geral (RG) e elimina a possibilidade de um cidadão possuir diferentes números de identidade em unidades federativas distintas - (crédito: Divulgação)

Mais de 55,8 milhões de brasileiros já emitiram a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), segundo dados consolidados até 12 de junho pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. O documento, que utiliza o CPF como número único de identificação, vem sendo adotado em todo o país e representa uma das principais iniciativas de modernização dos registros civis brasileiros.

A adesão ao novo modelo mantém ritmo acelerado. Em média, são emitidas cerca de 39,6 mil carteiras por dia, totalizando aproximadamente 1,13 milhão de documentos por mês. Apenas nos primeiros dias de junho de 2026, mais de 782 mil novas identidades já haviam sido expedidas.

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A CIN substitui gradualmente o antigo Registro Geral (RG) e elimina a possibilidade de um cidadão possuir diferentes números de identidade em unidades federativas distintas. A unificação dos registros por meio do CPF busca reduzir duplicidades e aumentar a confiabilidade das bases de dados públicas.

Além da padronização nacional, a nova carteira incorpora recursos tecnológicos voltados à segurança. Entre eles está o QR Code, que permite verificar a autenticidade do documento por meio de um aplicativo gratuito de leitura. A ferramenta também possibilita a consulta das informações presentes na versão física da identidade.

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Novidades

Outra novidade é a integração com sistemas biométricos de identificação, ampliando a segurança tanto para os cidadãos quanto para os órgãos públicos. A medida fortalece os mecanismos de autenticação para acesso a serviços e benefícios governamentais.

A validade do documento varia conforme a idade do titular. Para crianças com até 12 anos incompletos, a renovação deve ocorrer a cada cinco anos. Entre 12 e 60 anos incompletos, a validade é de dez anos. Já para pessoas com mais de 60 anos, a carteira possui validade indeterminada.

A nova identidade também segue padrões internacionais de identificação e inclui uma zona de leitura mecânica semelhante à utilizada em passaportes. Com isso, pode ser utilizada em viagens para países que mantêm acordos específicos com o Brasil, como os integrantes do Mercosul. No entanto, o documento não substitui o passaporte em viagens para outros destinos internacionais.

Outra vantagem é a integração com a plataforma Gov.Br. A CIN permite ao cidadão obter uma conta de nível Ouro, considerada o mais alto grau de segurança da plataforma digital do governo. O documento também pode ser utilizado para recuperar o acesso à conta em situações como perda ou troca de aparelho celular, mediante reconhecimento facial e leitura do QR Code.

Além da versão física, a carteira está disponível em formato digital no aplicativo Gov.Br. Após receber o documento impresso, o cidadão pode acessar a versão eletrônica, facilitando a identificação em diversas situações do cotidiano, incluindo viagens e acesso a serviços públicos.

A versão digital oferece ainda a possibilidade de reunir diferentes documentos em um único ambiente. Entre os registros que podem ser incorporados estão o Título de Eleitor, a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), identidade funcional, certificado militar, além de números vinculados a programas e benefícios sociais, como PIS/Pasep, NIS e NIT.

A primeira via da Carteira de Identidade Nacional é gratuita e pode ser solicitada em todos os estados brasileiros mediante apresentação da certidão de nascimento ou de casamento.